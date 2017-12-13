Трубокопатели теперь работают под новой ВЫВЕСКОЙ…

Никопольчане, мы уже информировали о решении Хозяйственного суда Днепропетровской области, в соответствии с которым фирме «АЙ ТЕМС 08» запрещено совершать какие-либо операции с никопольскими теплосетями.

Но ЗАПРЕТ успешно проигнорирован.

Дело в том, что ООО «АЙ ТЕМС 08» успело перепродать 120 км никопольских теплосетей.

В нашем распоряжении имеется документ, который разрешает некоей фирме «НІКАБУДМОНТАЖ» производить земляные работы на аллее по проспекту Трубников с целью демонтажа теплотрассы.





Разрешение выдано Отделом по вопросам Государственного архитектурно - строительного контроля Никопольского городского совета. Это было сделано очень оперативно, в ответ на нашу критику.





Самое смешное, что фирмы с названием «НІКАБУДМОНТАЖ» в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб…» - НЕТ!!!

Кому чиновники выдали Разрешение № 42 от 22.11.2017 года – известно ТОЛЬКО им…





Да и название этой бумаги - «ФИЛЬКИНА ГРАМОТА» - по той простой причине, что из первых ЧЕТЫРЕХ пунктов ТРИ не выполняются…

Но работы идут, трубы (очень крепкие и тяжелые) извлекаются на поверхность и оперативно конвертируются в МИЛЛИОНЫ гривен. Только в городской бюджет эти деньги не попадут (за исключением тех незначительных средств, которые были уплачены по результатам незаконного аукциона по продаже 120 километров городских теплосетей).





Суд примет свое Решение до 31 декабря…

Аннушка уже разлила масло…

Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"