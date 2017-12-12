Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Жизнь города

Проснется ли Никополь? Фото, видео акции протеста участников АТО под стенами исполкома + позорные отмазки "Мы Власть"

 

Проснется ли Никополь? Или нужно согласование? Видео акции протеста участников АТО под стенами исполкома + позорные отмазки "Мы Власть"



  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 13:10Просмотров: 2 557 Комментариев: 1
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    •             
      Русскоязычный бандеровец (Вчера, 23:38)
      Посетители | Offline
      От действующей городской власти во главе с мэром нет смысла что-то требовать. И все понимают почему. Нужно сначала выгонять этих и выбирать новых, адекватных, которые захотят решать эти и многие другие проблемы города.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 553

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.