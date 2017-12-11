Мы взяли лопату и поработали вместо Андрея Петровича…
Никопольчане, нет никакой надежды на то, что наш городской голова добросовестно исполнит свои ОБЯЗАННОСТИ, за что он получает от ГРОМАДЫ заработную плату. Иначе начальник УЖКХ господин Зиненко давно был бы уже отстранен от исполнения своих обязанностей (ХОТЯ БЫ ВРЕМЕННО).
Поэтому, юристы Общественного союза «Никопольчане» решили поработать вместо А.П.Фисака и направили в орган финансового контроля нижеприлагаемое УВЕДОМЛЕНИЕ.
Напомню, что в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении» городской голова ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНОВ УКРАИНЫ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ.
Следовательно, он ДОЛЖЕН был незамедлительно отреагировать на обнародованные факты нарушения Закона. Печально, но Андрей Фисак НЕ ХОЧЕТ в полном объеме исполнять свои обязанности.
P.S.: Часть заработной платы нашего городского головы (за выполнение его функций ДРУГИМ лицом) просим перечислить на благотворительность…
ПРИЛОЖЕНИЕ.
Вих. № 206/ОСН від «06 »грудня 2017 року
Державна аудиторська служба України
Східний офіс держаудит служби
вул.Володимира Антоновича, 22 корп. 2
м.Дніпро, 49101
Повідомлення про скоєння адміністративного правопорушення
Громадською Спілкою «Нікопольці» була проведена громадська перевірка дотримання законодавства України про публічні закупівлі в Управлінні житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради.
За результатами перевірки було виявлено, що станом на 09.10.2017 року управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради, як розпорядником бюджетних коштів було укладено 152 договори (з категорії на суму більш 50 тис грн. кожний) з суб’єктами господарювання на загальну суму
54 319 914 грн.
Однак, станом на 15.10.2017 року на сайті «Прозорро» була оприлюднена інформація лише про укладення 21 договору (з категорії на суму більш 50 тис грн. кожний) на загальну суму 17154386 грн.
Вищевикладене свідчить про наявність 131 випадку, коли тендерний комітет УЖКГ своєчасно не опублікував на сайті «Прозорро» ОБОВ'ЯЗКОВУ інформацію про укладені договори на загальну суму 37 165 528 грн.
Витрачання вищевказаних бюджетних коштів фактично приховано від громадськості.
Таким чином, керівники тендерного комітету УЖКГ 131 раз вчинили адміністративне правопорушення, передбачене статтею 164-14 адмінкодексу.
Нормами ч. 1 ст. 38 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII, встановлено, що за порушення вимог, установлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, члени тендерного комітету замовника несуть відповідальність згідно із законами України (у тому числі у відповідності до КпАП України).
Об’єктом правопорушень, передбачених ст. 16414 КпАП, є суспільні відносини в сфері закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.
Згідно з вимогами абз. 35 та абз. 36 п. 1 ч. 1 ст. 255 КпАП протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 16414 КпАП мають право складати уповноважені на те посадові особи органів державного фінансового контролю.
Згідно із судовою практикою, моментом виявлення правопорушень, передбачених ст. 16414 КпАП, є дата складання адміністративного протоколу.
На підставі викладеного прошу провести необхідні заходи з метою притягнення службових осіб тендерного комітету УЖКГ Нікопольської міської ради до відповідальності, передбаченої ст. 16414 КпАП України.
Відповідь про результати розгляду цього Повідомлення прошу направити на адресу Громадської спілки «Нікопольці» у встановлений законом термін.
Додаток:
- Реєстр договорів з УЖКГ станом на 09.10.2017р.(договори більше 50 тис. грн.)
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