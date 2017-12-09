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В газету от читателей

Можно ли в такую муляку ложить асфальт? (видео)

 

Можно ли в такую муляку ложить асфальт?



Видео: Олег Ковалев

P.S. Для тех кто решит поправить и скажет что асфальт не ложат а кладут, сразу отвечу: - Где то может и кладут, а в Никополе ЛОЖАТ и не только асфальт

  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 16:19Просмотров: 457 Комментариев: 1
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      Иван Скиф (Сегодня, 16:55)
      Посетители | Offline
      На Никопольчан,мнение громады,стандарты,строительные нормы,на все и всех у Нас ЛОЖАТ и КЛАДУТ т.к.Бенджамин Франклин ближе к телу.То что Никопольчан не устраивает это проблемы сугубо Никопольчан вот такой парадокс реальной сегодняшней жизни.

      Регистрация: 3.07.2017

      Новостей: 0

      Коментариев: 11

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