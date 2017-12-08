Никитюк, открой ЛИЧИКО!

Никопольчане, поистине стахановскими темпами идет реконструкция аллеи по проспекту Трубников. Не буду вступать в обсуждение целесообразности такого АВРАЛА накануне зимних морозов. Несложно предсказать просадку плитки, уложенной на место свежевырытых котлованов (результат работ по опять-таки АВРАЛЬНОМУ демонтажу теплосетей).





У меня вызывает обоснованное сомнение другое обстоятельство – каким образом был выбран ПОДРЯДЧИК на выполнение работ по реконструкции АЛЛЕИ.





Итак, всё по порядку.

1. Капитальный ремонт центральной аллеи пр.Трубников (1-ая очередь, от ЦУМа до ул.Станиславского) оценивается в 925000 гривен.

2. Договор на выполнение этих работ заключен 28 ноября с ФЛП «Никитюк Илья Евгеньевич»

3. Никакого ТЕНДЕРА УЖКХ не проводило, договор был заключен НАПРЯМУЮ, в нарушение Распоряжения городского головы № 283-р от 14.11.16 «Про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг».

4. В системе «ПРОЗОРРО» информация о заключенном договоре опубликована только 6 декабря (хотя по закону эти сведения должны быть опубликованы НЕ ПОЗДНЕЕ 30 ноября).





Проведя несложные манипуляции с различными открытыми базами данных выясняем следующие ПИКАНТНЫЕ подробности:

- ФЛП «НИКИТЮК И.Е.» зарегистрирован в городе Днипро, улица Лазаряна, дом 2 - общежитие № 1, комната № 1.

- в системе «ПРОЗОРРО» отсутствует информация о том, что ФЛП «НИКИТЮК И.Е.» участвовал в выполнении каких-либо работ за последние полтора года. Даже заявок на участие в тендерах (в масштабах всей Украины) он не подавал. СТЕРИЛЬНАЯ «биография».

- в базе «Еdata» (официальный портал использования публичных денежных средств) также нет никаких сведений об опыте работы нашего ГЛАВНОГО реконструктора аллеи.

- У ФЛП «НИКИТЮК И.Е.» есть долги – за ним уже год «ВИСИТ» одно актуальное исполнительное производство.

- в открытом доступе есть только одно коммерческое предложение от предпринимателя Никитюка И.Е.: сбор макулатуры на постоянной основе в городе МАРГАНЦЕ (объявление от 2014 года).

- у ФЛП «НИКИТЮК И.Е.» НЕТ ЛИЦЕНЗИИ на выполнение строительных работ (в том числе и по капитальному ремонту).





Исходя из вышеизложенного у меня несколько ЗАКОННЫХ вопросов к начальнику УЖКХ господину ЗИНЧЕНКО.

1. Кто Вам рассказал, что ФЛП «НИКИТЮК И.Е.» является великим специалистом по реконструкции нашей аллеи? Там ведь непростые работы – монтаж системы полива и множество позиций по строительству и капитальному ремонту различных элементов.

2. Почему не проведена тендерная процедура?

3. По какому критерию Вы выбрали ФЛП «НИКИТЮК И.Е.» и заключили с ним ПРЯМОЙ договор, единолично согласовав цену – 925 000 гривен.

4. Сколько налогов останется в Днепре и почему Вы проигнорировали никопольских предпринимателей?

5. Кто будет выполнять работы по 2-ой очереди капитального ремонта аллеи? Опять БЕЗ ТЕНДЕРА?

6. Были ли Вы лично знакомы в гражданином Никитюком Ильей Евгеньевичем ДО ноября текущего года?





И вопрос к производителю работ: КТО ВЫ, мистер Никитюк?





P.S.: У меня помимо юридического есть и высшее военное образование. Так вот, в военном деле: ОТКАТ — . обратное движение ствола или всего артиллерийского орудия после выстрела…

Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"