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Политика / Лохотрон

Отчет состоялся, ГАЛОЧКА заняла свое место…

 Никопольчане, сегодня состоялся ГОДОВОЙ отчет городского головы Андрея Фисака якобы перед громадой Никополя.


Не заслуживает это мероприятие подробного описания, поэтому изложу ТЕЗИСНО:


1. На «отчете» присутствовало около 200 человек. Из них более 80 % - чиновники, депутаты, работники коммунальных предприятий, больниц, школ… Это вынужденно лояльные к А.П.Фисаку категории жителей города.
2. Городской голова довольно БОДРО зачитал все цифры никопольского бюджета и перечислил основные направления их использования.
3. ПОЛНОЕ отсутствие САМОКРИТИКИ, ни одного недостатка в своей работе Андрей Петрович не увидел и не осознал.
4. Андрей Фисак банально проигнорировал ВСЕ резонансные проблемы, которые поднимались общественностью в течении 2017 года.
5. «Отвечал» наш городской голова в основном на заранее подготовленные вопросы, которые оказались у него за спиной на столе в форме «записок».
6. НА КРИТИКУ Андрей Петрович реагирует болезненно, отвечал на острые вопросы нервно и невпопад. Перебивал, пытался быть агрессивным.
7. Никакой резолюции по итогам отчета НЕ ПРИНЯТО.


К СОЖАЛЕНИЮ, процедура проведения ежегодного ОТЧЕТА городского головы не регламентирована в действующем законодательстве. Поэтому, свобода действий у нашего мэра здесь присутствует, и Андрей Петрович этой свободой злоупотребил.


Будем готовить свои предложения о внесении в Устав территориальной громады отдельной ГЛАВЫ, которая должна детально описать порядок созыва, проведения ОТЧЕТА с обязательной оценкой результатов ГОДОВОЙ работы городского головы.


На мой взгляд, чиновникам на этом ОТЧЕТЕ делать НЕЧЕГО. ОНИ – часть системы и, по сути, являются СОДОКЛАДЧИКАМИ (с правом просмотра мероприятия по телевизору).


Отчет должен проводиться перед ГРОМАДОЙ, а все вопросы – только от публичного микрофона.


ВЫВОДЫ: отчета не получилось. В лучшем случае это был ДОКЛАД с элементами выборочного обсуждения. Экзаменационная комиссия не пришла, ОЦЕНКА не выставлена. Отложим на следующий год или назначим внеочередную переэкзаменовку? Этот вопрос предстоит решить ГРОМАДЕ.

Виталий Журавлёв?
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"

  • Категория: Политика / Лохотрон
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 08:52Просмотров: 515 Комментариев: 0
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