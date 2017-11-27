Что делать с «неродными» земляками с родных территорий?

Все, наверное, уже слышали об изменении тактики и стратегии развития событий на востоке Украины. Это не может не радовать, т.к. давно пора возвращать родные земли с людьми, которые надеются, а может, уже и потеряли надежду на поддержку Украины. Война на востоке Украины не вечна и придёт время, когда мы возьмемся за восстановление ранее неподконтрольных территорий. И тут я хочу поднять вопрос, о котором сейчас не говорят.



Что делать с гражданами, которые занимали и занимают абсолютно антиукраинскую позицию? Что делать с людьми, которые, откровенно говоря, пригласили войну и смерть в наш дом? Что делать с людьми, которые ходили на "референдумы", проклинают Украину, и всеми фибрами души её ненавидят но живут в ней? «За поребриком» они тоже никому не нужны, ведь никто не любит предателей.





Я не хочу, как многие наши политики и граждане, думать "опосля", поэтому общество должно иметь план и знать, как ему поступать при старте реверсивного действия. А то у нас как всегда, найдутся люди, которые будут "пользовать" искусственно созданное окно между первым и вторым этапом с пользой для своего кармана.





Если позволите, выскажу свое мнение: меня откровенно раздражают "люди", которые живут на Украинской земле и откровенно всячески гадят там, где живут. Речь не только о жителях оккупированных территорий, в каждом городе хватает такого безобразия. Ни для кого не секрет, что даже сейчас, в условиях военных действий, границы попросту открыты. Явный тому показатель - пребывание и свободное передвижение “сепарских элементов” в условиях побывки, так сказать, “в увал”, на подконтрольных Украине территориях. Что же начнется, когда после возврата областей вступит в силу полная свобода передвижений на территории, где есть сносные продукты, места работы и другие блага цивилизации?

Никого уже не смущает наглость в требовании льгот и пенсий людьми, которые еще вчера кричали “ЛДНР”. То ли еще будет. Вопрос будет назревать и эти люди, как минимум, потребуют права голоса на выборах. Какой выбор они сделают, думаю, - ни для кого не является секретом. Почему бы не рассмотреть этот вопрос на практике других стран, а не изобретать велосипед с квадратными колесами, которых и так хватает. Один закон Савченко чего стоит.



Для примера, в Латвии есть понятие “неграждане” - это, главным образом, люди, переселившиеся в Латвийскую ССР из других республик СССР в 1940-1989 гг., и их дети, родившиеся до 1 июля 1992 года. В большинстве своем это 2/3 россияне, которых в 1995 году было порядка 700,000, а к середине 2017 года 237,759 неграждан (11,2 % жителей), из них 65,6% — русские (28,2% русских Латвии), 13,7% — белорусы (47,7% белорусов Латвии), 9,8% — украинцы (45,8% украинцев Латвии).





Причиной такого явления стало обоснованное мнение патриотов, которое заключалось в следующем: автоматическое предоставление латвийского гражданства всем жителям Латвии означает неминуемый откат в прошлое, восстановление советской власти и прежних порядков. Число неграждан сокращается в результате натурализации и признания части родившихся, начиная с 1991 года, детей неграждан - гражданами, эмиграции и смертности.



Неграждане не имеют избирательных прав (в отличие от сходной группы неграждан Эстонии, также и на выборах самоуправлений), хотя могут состоять в латвийских партиях и делать им пожертвования, не могут служить в армии, правоохранительных органах, охране тюрем, работать чиновниками, адвокатами, нотариусами, фармацевтами, работниками Службы государственных доходов, и ЗАГСов и др. Мне сразу вспоминается тот факт, что переведенные из оккупированных территорий Украины служащие прокуратуры, судов и службы безопасности Украины позанимали неплохие места в той же столице.





Также существуют ограничения в социальных и экономических правах: в приобретении недвижимости, в правах на приватизационные сертификаты/ваучеры, в подсчете пенсионного стажа, в праве ношения оружия, в выезде без виз в ряд стран. По понятным причинам, гражданами Латвии не могут стать люди:

создающее угрозу государственной и общественной безопасности, демократическому государственному устройству, независимости и территориальной неприкосновенности государства (в том числе связанные с терроризмом или действуют в антигосударственной или преступной организации, замешанные в отмывании денег);

являвшиеся сотрудниками, информаторами, агентами или содержателями конспиративных квартир КГБ СССР (ЛССР)

если были осуждены в Латвии или в другом государстве за совершение преступного деяния, признаваемого таковым также в Латвии к моменту рассмотрения заявления (допускаются исключения) и т.д.





Для натурализации необходимо принести обещание верности Латвийской Республике, уплатить пошлину, сдать экзамены по латышскому языку, конституции, гимну и истории Латвии. Такая процедура есть в ряде стран, где люди ценят свои обычаи, законы, историю и права гражданина. Прошу не путать понятие “Негражданин” с понятием “Апатрид”, т.к. последние не имеют подданства, паспорта, дипломатической защиты за рубежом, права на проживание на территории государства.



Как по мне, “натурализация” - один из немногих верных вариантов, а, возможно, и единственный, решения проблемы возвращения граждан к нормальной жизни, после аннексии территорий. Даже те, кто патриотично или аполитично относился к государству, со временем под влиянием давления общественности аннексированных территорий и/или средств массовой информации меняют свои взгляды на государство.









Почему бы не двигаться по протоптанным нашими соседями дорожках, учитывая наш менталитет, историю и политическую ситуацию в стране? Зачем набивать свои шишки если можно учиться на ошибках и победах стран, которым “повезло” с соседом, также, как и нам?

Для меня крайне важна обратная связь и Ваше мнение по этой ситуации, т.к. возникновение её близится с каждым днем. Поднятие, вынесение её в массы и обсуждение в обществе покажет сознательность и единство нашего народа в решении проблем, которые могут стать ключевыми в развитии и истории нашей страны.



Павел Долинский