У Челябінській області стався витік радіоактивного ізотопу, проте Кремль вирішив приховати цю інформацію

Про це повідомляють польські журналісти.

«Російська влада приховує радіоактивну аварію. Сигнал тривоги подали активісти з Greenpeace, які звернулися в Генеральну прокуратуру Росії с проханням пояснити витік в Челябінській області ізотопу Рутена Ru-106», – йдеться в повідомленні.





Як вдалося встановити журналістам, джерелом зараження міг стати завод «Маяк» у Челябінській області, який займається утилізацією відпрацьованого ядерного палива з реакторів.





У той же час компанія «Росатом» запевняє, що підвищений рівень радіоактивного ізотопу спостерігався в області в період з 25 вересня і до 7 онтабря.





Пізніше на сайті компанії з’явився прес-реліз про радіаційний фон в околицях Челябінська за останні два місяці. У ньому вказується, що чотирьох населених пунктах рекордно підвищився рівень Рутена. Так, в селі Аргаяш за цей період він зріс в 986 разів.

Джерело: Gazeta Wyborcza