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На России

У Челябінській області стався витік радіоактивного ізотопу

У Челябінській області стався витік радіоактивного ізотопу, проте Кремль вирішив приховати цю інформацію

Про це повідомляють польські журналісти.

 

«Російська влада приховує радіоактивну аварію. Сигнал тривоги подали активісти з Greenpeace, які звернулися в Генеральну прокуратуру Росії с проханням пояснити витік в Челябінській області ізотопу Рутена Ru-106», – йдеться в повідомленні.


Як вдалося встановити журналістам, джерелом зараження міг стати завод «Маяк» у Челябінській області, який займається утилізацією відпрацьованого ядерного палива з реакторів.


У той же час компанія «Росатом» запевняє, що підвищений рівень радіоактивного ізотопу спостерігався в області в період з 25 вересня і до 7 онтабря.


Пізніше на сайті компанії з’явився прес-реліз про радіаційний фон в околицях Челябінська за останні два місяці. У ньому вказується, що чотирьох населених пунктах рекордно підвищився рівень Рутена. Так, в селі Аргаяш за цей період він зріс в 986 разів.

 Джерело: Gazeta Wyborcza 

 

  • Категория: На России
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:12Просмотров: 633 Комментариев: 1
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