Полиция обнаружила три тайника с боеприпасами на Днепропетровщине

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили три тайника с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами на территории нескольких населенных пунктов Днепропетровской области.





"В частности, по полученной информации УДВБ стало известно о закладке оружия на заброшенной ферме в городе Никополь. Прибыв на место вместе со следственно-оперативной группой местного отдела полиции, правоохранители вивили под кирпичом развалившегося здания черный полиэтиленовый пакет. В нем выявлены 55 патронов разного калибра, 3 гранаты Ф-1, 3 гранаты РГД-5, 5 запалов к гранатам, 5 противотанковых гранат, 1 сигнальная мина и 1 граната ВОГ-17 к станковому гранатомету АГС-17", - говорится в сообщении.





Следующий тайник правоохранители выявили в недостройке на одной из улиц Днипра. В сумке были 11 гранат ВОГ-17 к гранатомету АГС-17 и гранатомет РПГ-26.





Кроме того, под бетонной плитой заброшенной фермы, расположенной в селе Васильевка Межевского района, полицейские нашли третий тайник. В нем выявлены гранатомет РПГ-18 и граната РГД-5.

Источник: "Цензор.НЕТ"