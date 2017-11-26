Вот такой терпеливый Амбуль "Канзас": Мажем носик детским кремом (видео)

Наши - мы власть - технари - казнокрады - у которых животные на цурлах и т.п. начнут сейчас рассказывать что и это все не так, даже картинки красивые покажут - как "БУДЕТ". А мы видим как ЕСТЬ.



И лично мне СТЫДНО, за себя, что я поддерживал становление этой самой "власти", несколько лет молчал, в надежде. И вот итог - оглянитесь вокруг к чему пришли: - Такой разрухи в городе Никополь еще НЕ БЫЛО.



Я верю в Никополь, верю в никопольчан, верю что все у нас будет даже лучше чем в Покрове. Но только БЕЗ вас, неуважаемые БАРЫГИ называющие себя городской властью.



Если у вас осталось еще что то человеческое - УЙДИТЕ, верните городу награбленное и уйдите. Пока по добру по здорову.