Борис Кривчик: Пришел на Богдана в день памяти жертвам голодомора, но остались тягостные впечатления
Пришел на Богдана в день памяти жертвам голодомора, чтобы поставить свечку и сказать несколько слов о матери, чудом спасшей от голодной смерти в 46-м году меня, брата и двух наших двоюродных сестер. Но остались тягостные впечатления.
Городского головы привычно не было, депутатов то же, они все больше на поздравления ходят, зато были отцы церкви и КП, и МП, аж сердце радостно екнуло. Но когда ведущий объявил, что панихиду по жертвам проводит отец Меркурий, отец Николай демонстративно увел своих сторонников на поминальный обед в ближайший кабак.
А ведь сколько лет мне довелось потратить на примирение церквей и на втолкование долбо...чесам, что хотя церковь, государство и народ--вещи разные, но вместе составляют силу неодолимую! А сила никогда лишней не бывает. Вняли бы раньше--наши танки сегодня стояли бы во дворе тульской шоколадной фабрики как напоминание истории, что Москва не раз уж строилась, когда ее жгли и татары, и поляки, и французы. А Ростов был бы районным центром Луганской области.
Борис Кривчик
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