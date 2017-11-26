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В газету от читателей

Борис Кривчик: Пришел на Богдана в день памяти жертвам голодомора, но остались тягостные впечатления

Пришел на Богдана в день памяти жертвам голодомора, чтобы поставить свечку и сказать несколько слов о матери, чудом спасшей от голодной смерти в 46-м году меня, брата и двух наших двоюродных сестер. Но остались тягостные впечатления.

 

Городского головы привычно не было, депутатов то же, они все больше на поздравления ходят, зато были отцы церкви и КП, и МП, аж сердце радостно екнуло. Но когда ведущий объявил, что панихиду по жертвам проводит отец Меркурий, отец Николай демонстративно увел своих сторонников на поминальный обед в ближайший кабак.


А ведь сколько лет мне довелось потратить на примирение церквей и на втолкование долбо...чесам, что хотя церковь, государство и народ--вещи разные, но вместе составляют силу неодолимую! А сила никогда лишней не бывает. Вняли бы раньше--наши танки сегодня стояли бы во дворе тульской шоколадной фабрики как напоминание истории, что Москва не раз уж строилась, когда ее жгли и татары, и поляки, и французы. А Ростов был бы районным центром Луганской области.

Борис Кривчик

  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Палыч,Дата публикации: Сегодня, 13:23Просмотров: 339 Комментариев: 1
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      Виктор Артеменко (Сегодня, 13:26)
      Администраторы | Offline
      Тут с Палычем не соглашусь. Не стоит говорить о единстве церкви в формате КП + МП. мАсковского патриархата не может быть в Украине априори

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 115

      Коментариев: 1 721

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