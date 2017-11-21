Не погодившись з вироком суду, прокуратура внесла апеляційну скаргу

Нікопольською місцевою прокуратурою забезпечено процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні відносно 35-річного чоловіка за вчинення відкритого викрадення чужого майна (грабіж), поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для здоров'я потерпілої та за розбійний напад, поєднаний з насильством, небезпечним для здоров'я особи, яка зазнала нападу.





Встановлено, що 20 жовтня 2014 року зловмисник, перебуваючи біля одного з будинків у м. Нікополь, побачив жінку на плечі якої висіла сумка. Підійшовши зі спини до потерпілої, штовхнув руками в спину, повалив останню на землю та зняв сумку, в якій знаходилися грошові кошти та мобільний телефон.





Крім того, 24 жовтня 2014 року, в денний час доби, перебуваючи біля однієї з лікарень в м. Нікополь, побачив жінку, яку наздогнав та умисно наніс один удар ззаду в область потилиці, від чого остання впала на асфальт. Далі зняв жіночу сумку з правої руки потерпілої, в якій знаходилися грошові кошти, ключі від квартири та документи. Викраденим речами розпорядився на власний розсуд.





Під час судового розгляду обвинувачений вину визнав частково та пояснив суду, що вказані злочини вчинив тому, що у вищевказаний період у нього були проблеми з грошима.





Винуватість чоловіка підтверджується показами потерпілих, свідків, письмовими доказами, які були досліджені у судовому засіданні.

Вироком суду чоловіка визнано винним у скоєнні вказаних злочинів, проте звільнено від відбування покарання з випробувальним строком на





3 роки у зв’язку тим, що потерпілі не наполягали на позбавленні волі обвинуваченого, а також те, що з моменту вчинення злочинів минуло майже три роки і останній за цей час не вчиняв нових злочинів.





Нікопольська місцева прокуратура не погодилася з вказаним судовим рішенням та внесла апеляційну скаргу на м’якість призначеного покарання.



Прокурор Нікопольської

місцевої прокуратури

В. Жур