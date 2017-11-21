Борис Кривчик: ВОЙНА И МИР В ДУШАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Люди пока еще не понимают того, что живут всего в двух состояниях—в состоянии мира и в состоянии войны. По примитивности понимания этого они совсем недалеко ушли от моего кота, для которого весь многозвездный мир состоит тоже из двух составляющих--колбасы и неколбасы, и переубеждать его в обратном—пустая трата времени.





Ну, кот котом, а пока человекам свойственно на войне мечтать о мире, а в состоянии мира тосковать по войне (ну не придурки ли?!). Как правило, такая гремучая смесь состояний приводит к состоянию безумия. Конечно же, каждое из состояний имеет свои плюсы и даже некую историческую закономерность для целых народов. Скажем, монголы Чингизхана, пока активно воевали, покорили мира—ого-го! И только куда их кони ни добегали!





Потом воевать подустали и что? В реультате—сейчас их с мирными чукчами путают. Или греков современных возьмите, цыганят униженно у МВФ подачки, на то и живут, а вот сохранись у них воинственный Александр Македонский—так им бы эти транжи МВФ на блюдечке в зубах носил бы!Люди пока еще не понимают того, что живут всего в двух состояниях—в состоянии мира и в состоянии войны. По примитивности понимания этого они совсем недалеко ушли от моего кота, для которого весь многозвездный мир состоит тоже из двух составляющих--колбасы и неколбасы, и переубеждать его в обратном—пустая трата времени. Ну, кот котом, а пока человекам свойственно на войне мечтать о мире, а в состоянии мира тосковать по войне (ну не придурки ли?!).





Как правило, такая гремучая смесь состояний приводит к состоянию безумия. Конечно же, каждое из состояний имеет свои плюсы и даже некую историческую закономерность для целых народов. Скажем, монголы Чингизхана, пока активно воевали, покорили мира—ого-го! И только куда их кони ни добегали! Потом воевать подустали и что? В реультате—сейчас их с мирными чукчами путают. Или греков современных возьмите, цыганят униженно у МВФ подачки, на то и живут, а вот сохранись у них воинственный Александр Македонский—так им бы эти транжи МВФ на блюдечке в зубах носил бы!





Смену этих ситуаций объяснить не трудно—в состоянии мира обязательно найдется хоть один жлоб, кому аж свербит доказать другим, что он всех умнее, всех хитрее, всех белее, а его образ жизни—лучший в Галактике. Убеждать в этом окружающих балачками—это ж сколько работать нужно, им проще войной пойти, ткнул человека автоматом мордой в асфальт—и кто будет возражать, что твой образ жизни—то шо надо? А чтобы это оправдать, придумали лозунги типа «Хочешь мира—готовься к войне!», или «Кто не кормит свою армию, кормит чужую!», короче, в мирное время не сенокосилки выпускают, а новые танки с ракетами придумывают, вот так на мирные программы «покращення» денег и не хватает. Нет бы в мирное время решать мирные проблемы, а во времена военные—все мысли только войне отдавать, т.е. искать пути, как быстрее приблизить заветное время мирное.





И, желательно, победным путем, а не рабским. Но эта классика войны и мира для Украины вроде как на корове седло выглядит. Во-первых, о войне в Украине наши законодатели знают, в основном, понаслышке, воюют, кормят, вооружают, спасают и лечат воинов все больше волонтеры, депутаты, конечно, тоже воюют за Родину, но строго по средам и пятницам по два часа через неделю (по регламенту), и даже известия о каждодневной гибели наших братьев в АТО их не тревожат, хотя им бы каждое заседание начинать с поясного поклона тем, кто своей жизнью обеспечил им не хилое существование. Но основное рабочее время, как и можно было ожидать, слуги народа отдают героической защите собственных заводов и пароходов.





А свои функции по войне на Минск свалили, доверили пацанам из соседних дворов договорняки мастырить, пока просвещенный мир над ними и над их концепцией «ни мира—ни войны» потешается. Да и чего ожидать от торгашей, которые в военное время только и умеют, что бахвалиться безудержным ростом промышленности, преимущественно шоколадной? Трио же могучих полководцев в составе Порошенко, Парубия и Гройсмана выглядит как жалкое подобие богатырей Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца с картины Васнецова, а гроза террористов Турчинов, разящий врага молитвами, где-то похож на Микулу Селяниновича, но как-то издали.





Невооруженным глазом видно, что наши воители богатырских университетов не кончали, о военной доктрине слыхом не слыхивали, потому топчутся в растерянности перед камнем, на котором написано «Направо пойдешь—коня потеряешь… и т. д.», а на лицах явно просматривается, что им не то что коня, птичку жалко. Короче, все по норвежской поговорке «Кораблю, который не знает, куда он плывет, нет попутного ветра». Во-вторых, логика диктует, что во время войны все без исключения законы в ВР должны рассматриваться через призму—а что каждый из них дает для нашей победы сейчас?! Что же мы имеем в натуре? Скажите, как повлияет на фронтовую обстановку в зоне АТО принятие закона о маркировке и сертификации органической продукции?!





А дебатов было… Или, скажем, сцепились вокруг проблемы—когда отмечать Рождество Христово, 25 декабря, или 7 января? Само собой, ни у кого не возникает и тени сомнения в божественном происхождении нашей Верховной Рады, способной решать небесные вопросы, но будет ли это переломным моментом в войне за освобождении Крыма и Донбасса?! Сомнения так и гложут любого человека при голове. Такой винегрет в мозгах сказывается как на внешней, так и на внутренней политике. Вот приняли спешно закон об образовании (с целью хоть как-то компенсировать взрывы четырех стратегических складов боеприпасов, наверное), на ситуацию на фронте он существенно не повлиял, зато испортил отношения с соседями—Румынией, Венгрией, Болгарией и Польшей, теперь симпатии мира к Украине явно колебнулись надолго, военной поддержки ожидать наивно и это останется головной болью для потомков.





А во внутренней политике—давно уже пора рассмотреть карательный закон к тем, кто завышает цены на сало и коммунальные тарифы, обгоняющие цены на сало. Это чисто военный закон, с одной стороны, ситуация гонит из страны на поиски счастья человеческие ресурсы, которые могли бы и здесь поработать на благо Украины, с другой стороны, когда по телевизору видишь, как с покупателя требуют 33грн. за…100г сала (!), начинает душить смех. Причем, толщина сала (в 2 пальца) наводит на мысль, что если украинские свиньи—не самые жирные, то наверняка самые быстрые в мире (в погоне за жратвой—тут не до жиру). Смех смехом, а ведь благосостояние любой просвещенной страны, грубо говоря, оценивается по цене на сало в обратной пропорции.





А, главное, еще древние греки понимали азбучные истины, что сытый боец гораздо охотнее защищает свою богатую Родину, чем голодный боец—Родину нищую, с сытыми олигархами при власти, и гораздо эффективнее, потому как сытая курица, говорят, и волка залягает. И в третьих, логично, если бы в мирное время нами правили бы мирные люди, а во время военное—избирать военных, только не тех генералов, что умело шаркают ножками по паркету в приемной кума-свата-брата президента, а знающих цену жизни страны и солдата, ну, хотя бы знающих разницу между «Градом» и виноградом. Такие живо вымели бы шелупонь из кучи ненужного, оставили бы только нужное на время войны, типа сначала турнули бы весь продажный насквозь суд без исключений, чтобы не путался под ногами у праведников, заменив его на суд военного времени, а все остальное отложили бы до времени мирного.





А потом мирно бы переизбрались на мирных болтунов, нехай питаются, это издержки демократии, и не бойтесь и не слушайте бред собачий, что перевыборы государственную лодку раскачивают (мол, на радость Путлеру якобы), лодка давно уже в болоте, и зубами ее держат те, кто от кормушки никак не отсосется. И никто, кроме профессионалов-военных, не создаст Украине репутацию не хуже, чем у одесской жены: «Звонок на работу--Сема!! На твою жену напали сразу 10 собак! Приезжай, выручай!—И чего это я должен их выручать?!





Сами напали—пусть сами и отбиваются!». А еще пугает свойство человека к привыканию, даже к войне и голоду, и чем дольше войну затягивают те, кто наживается на крови, тем податливее человека посещает мысль—«а, может, так и треба?». И тогда процесс тянется веками—примеры Германии, Кореи, Молдовы, Грузии, Югославии и пр. наводят на мысль, что Крым и Донбасс мы не скоро увидим. Так что неподобное надо переизбирать как можно быстрее, кого на мусор, а кого в дело, Лафонтен не дурак был, когда говорил, что «Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник, а булки испекать сапожник» и предвидел, что «Как, друзья, вы не садитесь, все в музыканты не годитесь».





Борис Кривчик