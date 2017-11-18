Борис Кривчик: БАЛЛАДА О ВЫБОРАХ (В ОДНОМ ТОМЕ)

Есть еще одна проблема. Это сами врачи-рвачи. Они как и те же судьи не умеют и не желают жить по правилам. И никакие реформы, смена власти не заставят их жить на зарплату. Даже если это будет достойная зарплата. Они привыкли брать взятки с пациентов. И чем больше будет размер их зарплаты тем больше они будут обдирать людей. Но кроме непомерной жадности и цинизма 70% украинских врачей просто не умеют и не хотят лечить людей. Так привыкли. Взятки берут, а пациенты болеют и умирают. А если взятку не дать то он просто не обратит внимание на пациента в приемном покое. Так и умрет человек. Если судей можно в один день разогнать и арестовать(практически каждого кроме редких исключений есть за что сажать)и за полгода подготовить новых(молодых специалистов для этого достаточно)то с врачами проблема. Люди не могут остаться без медицинской помощи даже на день, не то что на полгода. Значит, тут нужен пока другой подход. Выгонять и даже привлекать к криминальной ответственности нужно самых злостных нарушителей. А для остальных ужесточить ответственность за преступную бездеятельность, халатность и коррупцию. Реформа должна начинаться в головах. Люди должны понять что все, с завтрашнего дня все будет по закону, а не как 26 лет до этого. А вот эта медицинская реформа что сейчас принял режим внутренней оккупации о главе с Порошенко-Аваковым при поддержке евротолерастов из Самопомощи(в т.ч. и Соболевым с Семенченко, которые под ВР в палатках комедию ломают вместо революции)- это настоящий геноцид украинского народа. А Шипко сейчас удачно примазаться хочет к народу, власть критикует. Забыл что что его Партия рыгионов в Днепропетровской области с медициной при зеке вытворяла, как больницы закрывала? Или думает что все тут полные идиоты c куриной памятью? Нормальные реформы будут когда нормальная власть придет проукраинская, а не проевропейская или ватная. А для этой власти даже слов невозможно подобрать. Вон, Вальцман, оказывается, на РНБО предложил у нас беженцев принимать из Африки чтобы выслужиться перед Европой и платить им пособие по 100 евро из наших карманов. И расселять их тысячами хочет в западных областях. Хочет показать какие мы культурные, прямо как на Майдане когда одесских ВВшников вывозил, которые активистов били и от людей прятал. Поручил подготовить народ, промыть мозги чтобы протестов не было. А мы тут речь ведем о каких-то реформах.