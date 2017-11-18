Борис Кривчик: БАЛЛАДА О ВЫБОРАХ (В ОДНОМ ТОМЕ)
Довелось мне по жизни быть и режиссером студенческого театра эстрадных миниатюр (СТЭМ). Мы исполняли и куплеты, перелистывая одни, написанные 50 лет назад, показалось, что вчера написаны. Впрочем, судите сами.
Мы все работали, наверно, когда-нибудь и кем-нибудь.
Мне как-то довелось трудиться
В одной артели небольшой.
Я к делу был, как говорится,
Привязан телом и душой.
В хорошем, дружном коллективе
Работа полным ходом шла,
Мы выполняли диррективы,
Мы перевыполняли план.
Все хорошо, но как назло,
Все нам с начальством не везло.
Вот,скажем, первый—старикашка,
Он нас все время обижал, выговорами унижал,
То вдруг всех премии лишал, то увольнением пужал,
Короче, нас совсем, понимаете, прижал.
Ну, мы, конечно, возмущаться начали,
Хотели было с жалобой идти.
Нам нового начальника назначили,
Сказали, что уж лучше не найти.
А начальник-то, надо признаться,
Оказался любитель приврать,
Очень, братцы, любил потрепаться,
Да с трибуны очки повтирать.
Ну, мы, конечно, возмущаться начали,
Хотели было с жалобой идти.
Нам нового начальника назначили,
Сказали, что скромнее не найти.
А начальник-то, дядя старательный,
Поначалу грешил кумовством,
А потом, приглядевшись внимательней,
Воровством занялся, воровством.
Ну, мы,конечно, возмущаться начали,
Хотели было с жалобой идти.
Нам нового начальниканазначили,
Сказали, что честнее не найти.
А начальник на лодыря смахивал,
Все сидел да вздыхал глубоко,
Все ходил да ушами размахивал,
Оказался дурак дураком.
Ну, мы, конечно, возмущаться начали,
Хотели было с жалобой идти.
Нам нового начальника назначили,
Сказали, что умнеене найти.
А начальник-то волю почувствовал,
Сразу запил месткому назло,
Пил да пил, да совсем не закусывал,
И конечно, его развезло.
Ну, мы, конечно, возмущаться начали,
Хотели было с жалобой идти,
Нам нового начальника назначили,
Сказали, что трезвее не найти.
А начальник-то, дальше куда уже,
Был по женской по линии слаб,
Всей артелью, бывало, да за уши
Не отташшишь от этих, от баб.
Ну, мы, понятно, возмущаться начали,
Хотели было с жалобой, куда следует.
Нам нового начальника назначили,
Сказали, что по бабам ни-ни-ни!
А начальник-то люду рабочему
Был ни друг, ни товарищ, ни брат,
Он рабочих-то матом все потчевал,
Кулаками махал, говорят.
Ну, мы, конечно, возмущаться начали,
На общее собраньесобрались и…!
Нам нового начальника назначили.
Мы с этим по домам и разошлись.
Ну не мог я терпеть безобразия
И ушел из артели дрянной.
Вот, ребята, какая оказия
Приключилась однажды со мной.
Ну как, вам эта сказка про белого бычка ничего не напоминает? Ба! Да это же наши выборы за последние 25 лет. И еще будут повторяться столько же, если избиратели не поумнеют. А пока они напоминают футбольную команду неудачников, у которых что ни удар по мячу—то в штангу, то в судью!
Борис Кривчик
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