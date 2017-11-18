ПИВО отпускается ТОЛЬКО членам профсоюза

Никопольчане, Осип Шор, прототип Остапа Бендера, был родом из наших краёв. Наверняка, среди нас живут его потомки. И у меня есть обоснованные подозрения, что некоторые из них работают в УЖКХ Никопольского горсовета. Конечно, до «ВЕЛИКОГО комбинатора» им ну никак не допрыгнуть, но попытки они делают.





Итак, мы в нескольких наших предыдущих материалах рассказали жителям города о хищении бюджетных средств, выделенных на покраску пешеходных переходов (см:https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1503582199756542/ ). В настоящее время по этому факту проводится досудебное следствие.





Почти четверть миллиона гривен за фиктивную покраску «никопольских ЗЕБР» были переведены на счёт ФЛП «ДОБИЖА А.В.».

Мы заинтересовались этим СУБЪЕКТОМ предпринимательской деятельности, и ожидаемо проявился негативный сюжет.

Дело в том, что в 2017 году между УЖКХ и ФЛП «ДОБИЖА А.В.» уже заключено ШЕСТНАДЦАТЬ договоров на проведение различных работ. И только ОДИН договор (именно по «зебрам») заключен по результатам проведения тендерной процедуры.





Действительно, в соответствии с Законом Украины «Про публічні закупівлі» Заказчик имеет право заключить прямой договор на закупку БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, если стоимость товара составляет менее 200 000 гривен, а стоимость работ – менее 1,5 миллиона гривен.

Однако, при заключении договора на сумму более 50 тысяч гривен, тендерный комитет УЖКХ ОБЯЗАН был в ОДНОДНЕВНЫЙ СРОК опубликовать в системе «ПРОЗОРРО» Отчет о заключенном договоре (в этом отчете содержаться все основные условия договора).





Мы нашли ОДИННАДЦАТЬ случаев (за 2016-2017 года), когда УЖКХ не опубликовало ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ информацию о заключенных с ФЛП «ДОБИЖА А.В.» договорах:

1. Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул.Шульгіна, сума договору 669121 гривен, договор № 449 від 1.09.2017.

2. Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги в межах будинку на вул.Електрометалургів,28, сума договору 87378 гривен, договор № 452 від 1.09.2017.

3. Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги в межах будинку по пр.Трубників,10, сума договору 99759 гривен, договор № 451 від 1.09.2017.

4. Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги в межах будинків на вул.Світла,34-42, сума договору 74004 гривен, договор № 421 від 15.08.2017.

5. Поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги в межах будинків на вул.Некрасова,47а-49, сума договору 109142 гривен, договор № 408 від 7.08.2017.

6. Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини вул.Кооперативна (від вул.Електрометалургів до буд.№2 тв від буд.№34а до вул.Чалого), сума договору 66660 гривен, договор № 335 від 6.07.2017.

7. Поточний ремонт вул.Козака Гонти, сума договору 78400 гривен, договор № 585 від 2.12.2016.

8. Поточний ремонт пров.Кручений,15-Лапинська, сума договору 147000 гривен, договор № 582 від 2.12.2016.

9. Поточний ремонт вул.Камська, сума договору 58800 гривен, договор № 581 від 2.12.2016.

10. Поточний ремонт внкв вул.Каштанова,53,55,65,Гагаріна,58, сума договору 108188 гривен, договор № 579 від 2.12.2016.

11. Розмежування проїжджої частини, сума договору 189965 гривен, договор № 472 від 9.08.2016.





Другими словами, руководители тендерного комитета УЖКХ целых ОДИННАДЦАТЬ раз совершили административное правонарушение, предусмотренное статьей 164-14 админкодекса Украины (наказание - штраф от 12000 до 17000 гривен).





Прошу тех никопольчан, которые живут или работают вблизи перечисленных адресов, сообщить – проводились ли вышеуказанные работы (желательно, с указанием конкретного МЕСЯЦА выполнения ремонта).





Не позволим доморощенным «комбинаторам» спать спокойно…



Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"