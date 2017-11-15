Кто ответит за позор? (видео Прихист)

Наш Криминальный кодекс самый потешный в мире. От 3-х до 7 лет-что это за вилка такая? Уже от 2-х до 10 написали бы. А все что до 5 лет у на автоматически условно. Самое смешное то что алкаш, убивший собутыльника кирпичом, получит 15 лет с вероятностью 90% и никакой адвокат не спасет. А такой же алкаш(не обязательно мажор), задавивший пять человек машиной, получит максимум 10 лет. Да и то при самых удачных для обвинения раскладах если адвоката нормального не будет. И это только один пример. Там куда ни глянь - один бред. С таким кодексом неудивительно что в стране бардак: воруют, крышуют, рейдерствуют, морды бьют, людей на остановках давят, взрывчатку возят, а потом сидят максимум по 2-3 года и выходят за хорошее поведение. В каких нормальных странах такое есть? Так и живем.