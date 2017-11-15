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В газету от читателей

Кто ответит за позор? (видео Прихист)

 

Депутат городского совета Максим Юхно разоблачает махинации "команды" головы никопольского городского совета Фисака А.П.



Олег Ковалев

  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 18:48Просмотров: 45 Комментариев: 0
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