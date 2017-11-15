В газету от читателей
Кто ответит за позор? (видео Прихист)
Депутат городского совета Максим Юхно разоблачает махинации "команды" головы никопольского городского совета Фисака А.П.
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.