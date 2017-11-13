Полиция обнаружила автомобиль с арсеналом оружия в Никополе (ФОТО)

В Никополе Днепропетровской области сотрудники полиции обнаружили в автомобиле арсенал оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.





"В целом полицейские изъяли 6 тротиловых шашек, 3 сигнальные ракеты, гранату Ф-1, дымовую шашку и почти 300 патронов различного калибра. Все изъятое направлено на экспертизу. Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили сотрудники группы реагирования патрульной полиции в автомобиле за сиденьем водителя", - сказано в сообщении.





Правоохранители устанавливают происхождение оружия, проводятся следственно-розыскные мероприятия.

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Сведения по данному факту квалифицированы по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Источник: censor.net.ua