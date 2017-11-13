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Криминал

Полиция обнаружила автомобиль с арсеналом оружия в Никополе (ФОТО)

В Никополе Днепропетровской области сотрудники полиции обнаружили в автомобиле арсенал оружия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.


"В целом полицейские изъяли 6 тротиловых шашек, 3 сигнальные ракеты, гранату Ф-1, дымовую шашку и почти 300 патронов различного калибра. Все изъятое направлено на экспертизу. Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили сотрудники группы реагирования патрульной полиции в автомобиле за сиденьем водителя", - сказано в сообщении.


Правоохранители устанавливают происхождение оружия, проводятся следственно-розыскные мероприятия.
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Сведения по данному факту квалифицированы по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Источник: censor.net.ua

  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 14:00Просмотров: 526 Комментариев: 1
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      Виктор Артеменко (Сегодня, 14:18)
      Администраторы | Online
      За рулем была никопольчанка, но номера на авто Российские. Информация 100% , но этого почему то нет в материале

      Регистрация: 17.11.2011

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      Коментариев: 1 714

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