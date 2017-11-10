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В газету от читателей

"ПІД ПРИЦІЛОМ" заступник начальника поліції, Юрій Сидорук

ГСС ТV випускає нову програму, назва якої "Під Прицілом". В першому випуску, взяв участь заступник начальника поліції Нікополя, Юрій Сидорук. Молодим журналістам вдалось задати питання різного характеру, а як це вийшло, дивіться в нашому ролику. 



0.54 - про роботу на керівній посаді та результативність після реформи;
3.34 - про нові патрульні машини;
5.37 - про зустріч з громадськістю;
5.58 - стосовно популярності поліції;
7.31 - про фото у патрульних машинах;
8.28 - про укомплектування штату;
9.10 - вимоги до вступу в ряди Національної Поліції;
10.06 - про фізичну форму поліцейських;
10.48 - про свою фізичну форму;
11.06 - звернення.
  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Melnikov,Дата публикации: Сегодня, 14:09Просмотров: 198 Комментариев: 0
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