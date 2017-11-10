"ПІД ПРИЦІЛОМ" заступник начальника поліції, Юрій Сидорук

ГСС ТV випускає нову програму, назва якої "Під Прицілом". В першому випуску, взяв участь заступник начальника поліції Нікополя, Юрій Сидорук. Молодим журналістам вдалось задати питання різного характеру, а як це вийшло, дивіться в нашому ролику.0.54 - про роботу на керівній посаді та результативність після реформи;3.34 - про нові патрульні машини;5.37 - про зустріч з громадськістю;5.58 - стосовно популярності поліції;7.31 - про фото у патрульних машинах;8.28 - про укомплектування штату;9.10 - вимоги до вступу в ряди Національної Поліції;10.06 - про фізичну форму поліцейських;10.48 - про свою фізичну форму;11.06 - звернення.