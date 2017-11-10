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Городские власти Никополя хотят демонтировать спортплощадку в сквере за танком
Став лидером воркаут движения в нашем городе в 2013, я столкнулась с абсолютным нежеланием городских властей помогать развитию и популяризации здорового образа жизни среди горожан. Кандидаты в депутаты если и ставят, то не аккуратные, не устойчивые, не приспособленные спортивные площадки, которых можно посчитать на пальцах одной руки. К таким аварийным объектам страшно подходить мне, подготовленному спортсмену, не говоря о начинающих.
За время сотрудничества с Михаилом Поперечнюком не однократно поднималась тема создания специализированных спортивных площадок для занятий "street workout". Летом этого года он стал инициатором проекта "Доступный спорт в каждый двор" и меня пригласили принять участие в его реализации
Вспоминая работу 2013 года, когда совместно с городским активистом Олегом Фроловым разработали площадку (установленную около городского пляжа) , я с большим энтузиазмом принялась за работу. Каково же было мое изумление, когда наши городские власти повсеместно ставили ''палки в колеса", придумывая массу отговорок и запретов. Все же "с боем" площадка была построена и проведено открытие, на котором прошли соревнования как для подготовленных атлетов, так и детворы. Праздник открытия посетили Артемов Владислав из г. Харьков, команда "Street workout United" г. Кривой Рог. И, казалось бы, все уже позади как в очередной раз убедилась, что нынешняя власть делает чужую работу своими заслугами. Каким-то чудом, иначе не скажешь, площадка которую я лично проектировала, следила за ее установкой стала участницей голосования... И даже выиграла! И может все бы прошло тихо не появись новость "Фонд работает ,, и т.д и т.п с фотографией нашей площадки. Вопрос, где были фонд и "слуги народа" когда устанавливалась площадка? Ответ прост, присвоить чужие труды – обычная практика для властей.
На сегодняшний день от "доблестных" руководителей города, а именно депутата гор. совета Романия, который считает парк за танком своей собственностью, поступила угроза демонтировать площадку.
Какую выдумают проблему в этот раз - неизвестно...
Так скажите мне, почему одни отдают себя (меценаты данного спортобъекта Михаил Поперечнюк, Максим Юхно и Андрей Кирилюк), свое время и свои труды во благо нашему городу, а другие (мер, зам.мера и депутаты) плетут интриги и уничтожают это?
Это же наш город, неужели никому нет дела до этого?
Я, как лидер молодежного движения в нашем городе, призываю всех жителей нашего города обратить внимание и воспрепятствовать уничтожению одного из немногих КАЧЕСТВЕННЫХ объектов нашего города построенных для вас и ваших детей!
Социальная программа благоустройства города и оздоровления никопольчан «Доступній спорт – в каждый двор» была инициирована с целью популяризации спорта и здорового образа жизни . Согласно ей, планируется смонтировать спортплощадки в каждом районе, а в идеале – в каждом дворе Никополя. Для того, чтобы оторвать детей и молодежь минимум от экранов своих «гаджетов» максимум от пагубного воздействия алкоголя и табака. Дать им возможность больше двигаться и чтоб возможность была доступной , бесплатной, недалеко от дома.
В наше сложное время, не все родители могут отдать своего ребенка на какую-либо секцию, зная это всю жизнь и наблюдая как отец, (Заслуженный тренер Украины по кикбоксингу Михаил Федорович Поперечнюк Mike Poperechniuk) тренировал абсолютно бесплатно, на энтузиазме, я решил, что такого рода спортплощадки – будут местом где царит атмосфера спорта и ЗОЖа. Доступные спортивные объкты очень важны не только для города, но и для страны вцелом, ведь здоровая и сильная нация – это залог успешной и процветающей страны.
Помните ли Вы хоть одну спортплощадку построенную за средства городского бюджета за последние 20 лет? Я – нет.
Будучи сам спортсменом и поддерживая спорт материально (уже три годам мы устраиваем фестиваль «Здорового образа жизни» на городском пляже), одной из наших побед на пути оздоровления никопольчан было открытие воркаут- площадки в сквере за «Танком» 09.08.2017 р. Место выбрано не случайно. Предшевствовало этому проекту кропотливая работа – проводилось голосование в соц. Сетях о выборе места монтажа, консультации разработки макета, делались запросы исполкому и многое другое.
И вот, после стольких усилий , после теплого, благоприятного признания горожан, весь проект, все доброе дело рискует быть уничтоженным усилиями депутата, который возомнил себя собственником парка, по совместительству начальник МЖТИ - Романия. И все это с молчаливого согласия команды мера.
Не смущает их даже согласовательное письмо с подписью городского головы, в котором указано, что сквер за, ,Танком" находится в зоне Р-2 (рекреационная зона активного отдыха и озелененных територий общего пользования), а значит – в ней преоблпдпющими видами пользования земельных участков есть спортивные площадки, стадионы, спортивные учреждения.
Понимая, що у каждого свои амбиции и что паны Фисак, Тыхенко и Романий – не исключения и нас рассудит история, а в ближайшее время граждане Никополя.
Но мы, неравнодушные горожане реализовали свое право на участие в благоустройстве города, которое предусмотрено ст.17 ЗУ "Про благоустрій населених пунктів", и подобное отношение отбивает последнее желание тратить собственные ресурсы, время, деньги, которые труднее зарабатывать на благо города и его жителей, когда это все равно будет уничтожено. Интересно, понимают ли наши местные чиновники, что в результате такой политики придушения, им скоро некем и нечем будет управлять ?! Население выезжает в другие города и заграницу, инфраструктура разрушается.
В пустыне нет сопротивления, конкурентов и недовольных властью, но там и нет жизни.
P.S. Мы не сдадимся, ведь спортсмены заточены на борьбу и на победу. Вместе мы сила!
За время сотрудничества с Михаилом Поперечнюком не однократно поднималась тема создания специализированных спортивных площадок для занятий "street workout". Летом этого года он стал инициатором проекта "Доступный спорт в каждый двор" и меня пригласили принять участие в его реализации
Вспоминая работу 2013 года, когда совместно с городским активистом Олегом Фроловым разработали площадку (установленную около городского пляжа) , я с большим энтузиазмом принялась за работу. Каково же было мое изумление, когда наши городские власти повсеместно ставили ''палки в колеса", придумывая массу отговорок и запретов. Все же "с боем" площадка была построена и проведено открытие, на котором прошли соревнования как для подготовленных атлетов, так и детворы. Праздник открытия посетили Артемов Владислав из г. Харьков, команда "Street workout United" г. Кривой Рог. И, казалось бы, все уже позади как в очередной раз убедилась, что нынешняя власть делает чужую работу своими заслугами. Каким-то чудом, иначе не скажешь, площадка которую я лично проектировала, следила за ее установкой стала участницей голосования... И даже выиграла! И может все бы прошло тихо не появись новость "Фонд работает ,, и т.д и т.п с фотографией нашей площадки. Вопрос, где были фонд и "слуги народа" когда устанавливалась площадка? Ответ прост, присвоить чужие труды – обычная практика для властей.
На сегодняшний день от "доблестных" руководителей города, а именно депутата гор. совета Романия, который считает парк за танком своей собственностью, поступила угроза демонтировать площадку.
Какую выдумают проблему в этот раз - неизвестно...
Так скажите мне, почему одни отдают себя (меценаты данного спортобъекта Михаил Поперечнюк, Максим Юхно и Андрей Кирилюк), свое время и свои труды во благо нашему городу, а другие (мер, зам.мера и депутаты) плетут интриги и уничтожают это?
Это же наш город, неужели никому нет дела до этого?
Я, как лидер молодежного движения в нашем городе, призываю всех жителей нашего города обратить внимание и воспрепятствовать уничтожению одного из немногих КАЧЕСТВЕННЫХ объектов нашего города построенных для вас и ваших детей!
Михаил Поперечнюк
Руководитель Общественной Организации
«Єдність і Розвиток», автор и меценат данного проекта
Социальная программа благоустройства города и оздоровления никопольчан «Доступній спорт – в каждый двор» была инициирована с целью популяризации спорта и здорового образа жизни . Согласно ей, планируется смонтировать спортплощадки в каждом районе, а в идеале – в каждом дворе Никополя. Для того, чтобы оторвать детей и молодежь минимум от экранов своих «гаджетов» максимум от пагубного воздействия алкоголя и табака. Дать им возможность больше двигаться и чтоб возможность была доступной , бесплатной, недалеко от дома.
В наше сложное время, не все родители могут отдать своего ребенка на какую-либо секцию, зная это всю жизнь и наблюдая как отец, (Заслуженный тренер Украины по кикбоксингу Михаил Федорович Поперечнюк Mike Poperechniuk) тренировал абсолютно бесплатно, на энтузиазме, я решил, что такого рода спортплощадки – будут местом где царит атмосфера спорта и ЗОЖа. Доступные спортивные объкты очень важны не только для города, но и для страны вцелом, ведь здоровая и сильная нация – это залог успешной и процветающей страны.
Помните ли Вы хоть одну спортплощадку построенную за средства городского бюджета за последние 20 лет? Я – нет.
Будучи сам спортсменом и поддерживая спорт материально (уже три годам мы устраиваем фестиваль «Здорового образа жизни» на городском пляже), одной из наших побед на пути оздоровления никопольчан было открытие воркаут- площадки в сквере за «Танком» 09.08.2017 р. Место выбрано не случайно. Предшевствовало этому проекту кропотливая работа – проводилось голосование в соц. Сетях о выборе места монтажа, консультации разработки макета, делались запросы исполкому и многое другое.
И вот, после стольких усилий , после теплого, благоприятного признания горожан, весь проект, все доброе дело рискует быть уничтоженным усилиями депутата, который возомнил себя собственником парка, по совместительству начальник МЖТИ - Романия. И все это с молчаливого согласия команды мера.
Не смущает их даже согласовательное письмо с подписью городского головы, в котором указано, что сквер за, ,Танком" находится в зоне Р-2 (рекреационная зона активного отдыха и озелененных територий общего пользования), а значит – в ней преоблпдпющими видами пользования земельных участков есть спортивные площадки, стадионы, спортивные учреждения.
Понимая, що у каждого свои амбиции и что паны Фисак, Тыхенко и Романий – не исключения и нас рассудит история, а в ближайшее время граждане Никополя.
Но мы, неравнодушные горожане реализовали свое право на участие в благоустройстве города, которое предусмотрено ст.17 ЗУ "Про благоустрій населених пунктів", и подобное отношение отбивает последнее желание тратить собственные ресурсы, время, деньги, которые труднее зарабатывать на благо города и его жителей, когда это все равно будет уничтожено. Интересно, понимают ли наши местные чиновники, что в результате такой политики придушения, им скоро некем и нечем будет управлять ?! Население выезжает в другие города и заграницу, инфраструктура разрушается.
В пустыне нет сопротивления, конкурентов и недовольных властью, но там и нет жизни.
P.S. Мы не сдадимся, ведь спортсмены заточены на борьбу и на победу. Вместе мы сила!
Лидер Воркаут движения Никополя
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