В Никопольском техникуме мерзнут студенты и преподаватели

В помещении никопольского металлургического техникума НТ МетАУ температура воздуха не поднимается выше +12. Под угрозой здоровье студентов.В Никополе, в начале нового сезона в коридорах и аудиториях НТ МетАУ — 9 градусов тепла. В ожидании самой холодной зимы за последние 100 лет окна затягивают пленкой, оконные рамы забивают ватой и тряпками, а некоторые, самые смелые подогревают помещение обогревателями. Об этом Информатору рассказали студенты техникума.«Студенты и их родители собирают подписи, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Во дворе техникума построили новую котельную, рассчитанную на два учебных заведения. Так вот в училище через дорогу тепло, а у нас холод, отопление не включают, вода в трубах спущена. Студенты и их родители хотят получить ответ и готовы ехать даже в Киев», — комментирует ситуацию глава студенческого профкома Марина Кравченко.В коллективе говорят о том, что с трудом дозвонились в Министерство, там сказали, что деньги на отопление выделяют и в пятницу вечером средства должны зачислить.В корпусе Электротехнического отделения температура воздуха утром +7, выше 9 градусов не поднимается. Даже проходя по коридору корпуса, разницы с улицей не ощущаешь. Холод невыносимый, на деревянные остывшие лавки студенты подкладывают старые работы. Учебный процесс проходит без соблюдения дресс-кода и этикета, парням позволяют не снимать головные уборы.Металлургический техникум был основан в марте 1944 года, сразу после оккупации города. До этого он являлся филиалом сельскохозяйственного техникума. Как вспоминают ветераны-металлурги, для того, чтобы отопить помещение, тогда несли кто уголь, кто дрова. В 2019 году альма-матер никопольских металлургов НМетАУ отпразднует 75-летие.НТ МетАУ считается одним из лучших среди техникумов области, а люди работают и учатся здесь в нечеловеческих условиях. Как известно, трудности нас закаляют, но встретившись с представителями педагогического коллектива становится понятно, что терпеть и ждать сил больше не осталось. И даже в таких экстремальных условиях Никопольский техникум Металлургической Академии Украины выпускал и продолжает выпускать хороших специалистов. Ранее мы сообщали о том, что во всех школах и садиках Никополя включили отопление.