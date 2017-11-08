В Марганці розпочали боротьбу з незаконними МАФами

9 листопада в Марганці було демонтовано перший незаконний кіоск, розташований на Східному кварталі, власники якого порушували правила торгівлі. Жителі навколишніх будинків постійно нарікали на реалізацію в ньому алкогольних напоїв на розлив та нецензурну лайку нетверезих відвідувачів. Тому перехожі схвально відгукувалися про дії влади й комунального підприємства, які взялися за непросту, але необхідну справу.Подію прокоментував заступник міського голови Андрій Приймак: «Після неодноразових звернень марганчан щодо порушень правил торгівлі та благоустрою власниками торгових кіосків, спільною комісією відділу землекористування та екології виконкому та відділу архітектури УКБАЖКГ Марганецької міської ради, було проведено рейд містом, під час якого з’ясовано, що певна кількість кіосків та яток ведуть діяльність без необхідних дозвільних документів.Наприклад, в цьому кіоску на Східному кварталі немає жодних документів, а продавець не оформлений на роботу. На запитання щодо власника продавчиня не змогла надати жодної інформації. Тому було підготовлено рішення виконкому щодо демонтажу цього МАФу. Цей кіоск – перший крок в напрямку наведення ладу в Марганці в питаннях торгівлі та благоустрою, яке поставила перед відповідними керівниками та службами міський голова Олена Жадько».Нещодавно в Марганці за рішенням виконкому також були знесені рекламні біл-борди, власники яких мали багаторічну заборгованість з платежів до місцевого бюджету.