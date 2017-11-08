Происшествия
Никопольский ГорГаз тоже умеет работать (видео с камер наблюдения)
Двор по ул. И.Сирка 8, (камеры наблюдения, время видео на час назад) 09.11.17 в 9:27 соседом было замечено самовозгорание газовой трубы, в 9:32 вызвана аварийная служба ГорГаза которая прибыла на место в 9:38. Ликвидация аварии, и устранение выявленных неполадок длилось более часа, но прибыли за 6 минут. Считаю, МОЛОДЦЫ!
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