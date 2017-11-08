Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Происшествия

Никопольский ГорГаз тоже умеет работать (видео с камер наблюдения)



Двор по ул. И.Сирка 8, (камеры наблюдения, время видео на час назад) 09.11.17 в 9:27 соседом было замечено самовозгорание газовой трубы, в 9:32 вызвана аварийная служба ГорГаза которая прибыла на место в 9:38. Ликвидация аварии, и устранение выявленных неполадок длилось более часа, но прибыли за 6 минут. Считаю, МОЛОДЦЫ!

  • Категория: Происшествия
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 11:11Просмотров: 2 088 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.