Встановлюються можливі свідки ДТП

Начальник Нікопольського ВП ГУ НП

України в Дніпропетровській області

полковник поліції Є. В. Кравцов

Начальник Нікопольського ВП ГУ НП

України в Дніпропетровській області

полковник поліції Є. В. Кравцов

Внимание, свидетелям ДТП в районе автовокзала!





Нікопольським ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлюються можливі свідки дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце 15 жовтня 2017 року приблизно о 18-30 годин.Сам факт ДТП мав місце в районі (навпроти промбази, за об’їздною)№ 298 по вул. Електрометалургів в місті Нікополі Дніпропетровської області. Автомобіль марки "КАМАЗ 5320 д\з АЕ 4609 ЕС (кормовоз) скоїв наїзд на 64 -річну жінку, яка померла в лікарні. ДТП сталося в дощову погоду, за відсутністю освітлення, в сутінках.Прохання можливих свідків даної події звернутися до Нікопольського відділу поліції за телефоном «102» або 0503621724Нікопольським ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлюються можливі свідки дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 31.10.2017 року приблизно о 08.40 годині.Водій на автомобілі марки "Мерседес Бенс Спринтер" по пр. Трубників, 87-а в місті Нікополі Дніпропетровської області скоїв наїзд на 75 - річну пенсіонерку, в наслідок чого остання отримала тілесні ушкодження (численні переломи, в т.ч. відкритий перелом бедра, руки все з правого боку).Прохання можливих свідків даної події звернутися до Нікопольського відділу поліції за телефоном «102» або 050362172415.10.17 г., в 20:53 не доезжая остановки Автовокзал (если ехать с Некрасова) было совершено ДТП, где есть основания полагать, со смертельным исходом. По показаниям очевидцев, водитель погрузил сбитого в свое авто (внедорожник черного цвета) и увез.В Никопольскую горбольницу с характерными травмами, в указанное время, ни кто не поступал. Свидетели вызвали полицию и были допрошены. По имеющимся сведениям, на данный момент: полиция следов ДТП на месте не обнаружила, на изъятом ими же видео с камер наблюдения якобы тоже ни чего нет, однако данное видео сейчас под грифом тайны следствия.Не хочется допускать мысль что полиция покрывает преступника, потому прошу всех кто что либо видел или знает, или у кого есть запись видеорегистратора - звонить: 050 7085305, 096 9727785 или писать: viktor@nikopol.dp.uaКонфиденциальность гарантируюВиктор Артеменко