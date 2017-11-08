Борис Кривчик: БОГ ДАЛ, БОГ ВЗЯЛ

Борис Кривчик

Бог дал человеку не только разум, но и Веру, которой тот может заткнуть то, что умом постичь не в силах, и что не дано ему пока (кроме избранных). Потому человек, упершись в глухую стену, привычно бормочет оправдание, мол, на все воля Божья. Брехня!Вот для чего Бог дал человеку мозги? Да для того, чтобы он их включал время от времени, а не ховался за Богом, не зря появилась поговорка «На Бога надейся, а сам не плошай». Но как-то не получается у человека самому обрести все, о чем так мечтал и на что расчитывал, жизни не хватает, вот и приходится взывать к Богу за помощью. И человек верит, что Господь поможет. Так Вера становится ощутимой движущей силой (что подтвердил даже заклятый безбожник Карл Маркс), ну а желающих воспользоваться этой силой на Земле всегда хватало, примеров тому, как говорится, «несть числа».Вера—вещь хорошая, но в нечистых руках, пусть даже государственных, она может стать страшной и опасной для человечества, вспомнить тех же джахидов, которые абсолютно уверены, что взрывая себя вместе с «неверными», они немедленно попадают в рай вечного блаженства. Или те же секты в Америке, во имя веры устраивающие массовые самоубийства людей (вместе с детьми), длинный ряд загадочных повешений и выбрасываний в окна людей влиятельных, да то же «Белое братство», годами наводящее ужас на Украину и т.п.И ведь к этому не из космоса сигнал прилетает, не голос Бога с небес вещает, кто-то конкретно (на спецслужбы кивают) под видом Веры зомбирует людей, подменяя разумную Веру бездумностью и фанатизмом. Кстати, благодаря придурковатому закону о секретной информации, мало кто в Украине знает, что рядышком с атомными монстрами в Чернобыле работал секретный объект «Чернобыль—2», его километровые высотные антены излучали психотронные волны, держа в повиновении быдло целого государства. При разводе с Союзом лопух Кравчук вместе с оружием (такое нужное сейчас!) сдал и этот объект, русские вывезли его оборудование и сейчас, докладывает разведка, объект восстановили в центре РФ, где на тыщи км в радиусе убеждает население в незыблемости и безгрешности Путина. Так вот, оказывается, главарь «Белого братства» Кривоногов был у нас официальным сотрудником объекта, некоторое время ошивался в России, набираясь опыта охмурежа, а потом заявился в Украину и замутил «Белое братство».Настоящая Вера проста, светла и объяснима. В наше смутное время такое не часто встретишь, но все же и это имеет место. 5-го ноября Днепр посетил патриарх Филарет, чтобы освятить новый храм иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» и провести в нем службу. Казалось бы, что в этом экстраординарного? А есть, однако—это первый и единственный (пока) украинский православный храм в центре города, настоящее произведение архитектурного искусства со всеми церковными атрибутами, возведенный всего за год на средства благодетелей (доля участия украинских властей в этом подозрительно скромно не афишировалась).Прихожане все в храме не поместились, большинство наблюдало за службой на огромных экранах, когда патриарх говорил проповедь простыми словами, на лицах у людей было выражение понимания и какой-то доброты, чувствовалось, что здесь собрались те, кто искренне верит в Бога и в Украину. Таким не надо разъяснять, кто войну развязал, кто заваливает зомбированный Донбасс боевым оружием, гоня дурку, что те ракеты для ГРАДов и БУКов сами скупают в ближайших сельпо, кто пускает в ход московский патриархат как оружие духовное, чья задача—поддерживать у зомби убеждение, что те ведут освободительную войну с бандеровскими людоедами за Русь святую и веру православную. Тем более новый храм сейчас кстати как форпост против духовной экспансии. А противостоять надо, философия диктует, что война состоит из людей и оружия, и для победы необходимо у врага выбить любую из этих составляющих. Были на службе и отцы города и области, но не все, то ли поленились, то ли опасались не угодить «Русскому миру».Глядя на это великолепие, невольно закрадывалось чувство зависти и досады за свой город Никополь. В памяти всплывало, как много лет назад отец Никифор (Виктор Салимонов) пробивал первую казацкую украинскую Покровскую церковь, как его месяцами гоняли по кабинетам, совещаниям и согласованиям, как тупые чиновники, даже самые мелкие, с презрением относились ко всему украинскому и считали пастыря чудаком, мол, на что нам ураинская церковь, когда есть такая же, хоть и московская?В итоге местная власть кинула украинской церкви кость в виде части разореного детского садика, очень уж отдаленно напоминающего собор Парижской Богоматери. Спустя много лет история повторилась, меняются поколения власти, но масла в голове у них не прибавляется, потому под вторую украинскую церковь (Петра Калнышевского) они с боярского плеча выделили… аж целый приемный покой замороженой 3-й больнички площадью на с десяток верующих. Неслыханная щедрость! Глядишь, завтра выделят под церковь просторный сарай, а то и катакомбы, которые когда-то вдоль дороги на Чкалово вырыл чудаковатый никопольчанин, решивший жить отшельником.Хотя стоит отметить, что площади под жилье голов, приближенных, под замки олигархов и под церкви московского подчинения отпускаются по другим нормам, и тут чувствуется разница отношения к церквям. Скажем, когда люди обращаются к власти помочь украинской церкви, крышу там подлатать, к примеру, то чиновники отказывают заученно, что их здания не стоят на балансе у города и вообще есть закон об отделении церкви от государства. Погодите с отделением, откуда же тогда в госучреждениях типа горсовета и в больницах располагается символика МП и атрибуты, а на их площадях рсполагаются торговые лавочки и целые церкви? Законы, конечно, надо уважать, но и толковать правильно, скажем, если латают крышу в церкви, то не церкви помогают, а спасают своих сограждан от потопа. Или тупые чиновники, следуя закону, разделяют одного человека на части—до обеда он верующий и вне государства, а после становится членом громады со всеми правами? Или у священников паспорта поотбирали, лишив гражданства?Церковь (любая) и вера призваны объединять людей, а они разъединяют, на потеху всему миру, где нигде не найдете двух патриархатов на одну страну. Так можно докатиться, что и у евреев, скажем, появятся два патриархата—Тельавивский и Жмеринский, и начнут они воевать за сферы влияния, а там и другие веры подтянутся, пока в каждом селе не установится свой патриархат.Отношение людей к патриархам оценивается по их поступкам. Вот Филарет регулярно общается со своей паствой, вникает в интересы людские, и это понятно. И московский патриарх считает, что Украина переполнена его паствой, ну так взял бы пример с Филарета, приехал бы в Украину, пообщался бы с паствой, да сообща помолились бы за упокой душ наших православных солдат, убиенных бандитами Путина, а его самого предали бы анафеме, глядишь, совсем другое отношение к нему было бы. Так нет же, он хоть и получает аккуратно доходы со своей украинской паствы, но денежки направляет на поддержку своих солдат, которые считают захват чужих земель и убийство их обитателей закономерным и делом обычным. Вот это должны понимать все православные в Украине.Несколько слов о канонах. Когда утверждают, что Бог един, но зовется по разному (Будда—у индусов, Аллах—у мусульман, Тео—у греков, или у нас—Господь), воспринимается легко. То, что Господь терпит Сатану, тоже понятно, ведь человек никогда не оценит Добра, не отведав Зла. Но когда внушают, что любая власть—от Бога, логика начинает хромать, будь так—не было бы в мире ни бунтов, ни революций, а сплошное покорное рабство. А раз мы бунтуем, значит, власть и от Лукавого приходит, и тогда нас бесполезно чьим-то гневом пужать, потому как мы ужо пужатые.