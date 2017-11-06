Не только центр, но и окраины. В Покрове собираются капитально ремонтировать дороги в поселке Александровка

В упрек любой власти очень часто ставят реализацию инфраструктурных проектов по благоустройству исключительно в центрах населенных пунктов. Мол, «в центре все красиво, а на окраинах разруха, про них забываю и тд».За последние два года в бывшем Орджоникидзе, а сегодня Покрове реализовали большое количество проектов по благоустройству, которые преобразили города. Реконструкция центральной площади и улицы Центральной, полная реконструкция парка им. Бориса Мозолевского — то, что вид города изменился в лучшую сторону признают все. Будет ошибкой говорить, что изменения носили исключительно «внешний» характер. Так, в текущем году был выполнен ремонт двух крупных автодорожных артерий города с оживленным графиком движения, таких как улица Чехова и улица Лизы Чайкиной.При этом, как уже говорилось ранее, при реконструкции той же улицы Л.Чайкиной была выполнена замена канализационных сетей, что решило проблему подтопления домов в двух крупных микрорайонах таких как 35-й и 36-й. На этом в городе останавливаться не собираются и уже в 2018-м году в планах отремонтировать благодаря поддержке областного бюджета еще 4 автомагистрали по улицах Соборная (бывшая Газеты Правда), Григория Тыквы, Партизанская и Горького.Но не стоит думать, что руководство Покрова обеспокоено только внешним видом «центра» и забывает о периферии. Пожалуй, впервые за десятки лет в городе планируют проекты, которые нацелены на отдаленные районы города.В частности, на последней 226-й сессии городского совета местные депутаты дали разрешение городскому Управлению ЖКХ и строительства на передачу проектно-сметной документации в департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской облгосадминистрации по двум объектам. Указанные проекты предусматривают выполнение капитальных ремонтов дорог по проулкам Алтайский и Павлова. Что интересно — эти улицы отнюдь нельзя отнести к центральным, они расположены в поселке Александровка жители которого долгое время не всегда знали, что такое даже ямочный ремонт поселковых дорог.Так что легко представить в каком состоянии они находились все эти годы. Поэтому капитальный ремонт дорог здесь событие неординарное. Так, проект капитального ремонта дороги по переулку Алтайский предусматривает затраты более 4 миллионов 392 тысяч гривен (длина дороги -861,25 м, ширина проезжей части - 5,0 м., общая площадь асфальтобетонного покрытия - 4537 м2). Стоит отметить, что на улице фактически отсутствует твердое покрытие, она кое-где просто посыпана щебнем. При этом улица расположена в непосредственной близости от Александровской школы, поэтому новая дорога здесь будет весьма кстати.Не уступает по объему ремонт проулка Павлова (длина дороги -596,5 м, ширина проезжей части - 5,4 м., общая площадь асфальтобетонного покрытия - 4597 м2) предполагаемые затраты — 4 миллиона 276 тысяч гривен.Еще раз стоит подчеркнуть — столь масштабные ремонты дорог стоимостью более 8 миллионов гривен собираются проводить не где-то в центре, а именно в отдаленных от него поселках. Естественно, что эти работы оправданы, поскольку в так называемом частном секторе Покрова проживает порядка 15 тысяч человек. И этим людям также необходимы нормальные дороги.Поражает и то, что город очень оперативно подготавливает проектно-сметную документацию, что несомненно влияет на скорость выделения финансирования таких проектов. Конечно, никто не говорит, что за один-два года в Покрове удастся отремонтировать все дороги. Но, если раньше, как грустно шутили горожане, в городе «ремонтировали только те дороги, которые вели от въезда к исполкому», то сейчас ситуация явно другая. То, что сегодня здесь определенно существует полноценная программа ремонтов автодорог, причем учитывающая потребность ремонтов во всех районах города, вызывает немалый интерес и уважение.Напомним, что в 2018-м году в соседнем с Александровкой поселке Рудник планируется провести масштабную реконструкцию местного парка, стоимостью около 8 миллионов гривен. Также в планах по этой части Покрова на следующий год находится начало строительства нового детского садика.