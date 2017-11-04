В Нікополі поліцейські вилучили у чоловіка опій, прекурсор та марихуану

Нікопольський відділ поліції ГУНП в Дніпропетровській області

Під час обшуку в квартирі правоохоронці виявили 100 г речовини, схожої на опій ацетильований, 20 г подрібненої марихуани і 100 г прекурсору у флаконі.Опій був розфасований у медичні шприци. Його вартість за цінами чорного ринку становить близько 10 тис. гривень.Отримавши інформацію, що у чоловіка вдома можуть знаходитися наркотичні речовини, правоохоронці провели санкціонований обшук. Чоловік пояснив, що це наркотичні засоби і він їх зберігав для власного вживання.Як з'ясували правоохоронці злочинець вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Все вилучене направлено на дослідження.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Ведеться досудове розслідування.