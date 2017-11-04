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Криминал

В Нікополі поліцейські вилучили у чоловіка опій, прекурсор та марихуану

Під час обшуку в квартирі правоохоронці виявили 100 г речовини, схожої на опій ацетильований, 20 г подрібненої марихуани і 100 г прекурсору у флаконі.


Опій був розфасований у медичні шприци. Його вартість за цінами чорного ринку становить близько 10 тис. гривень.
Отримавши інформацію, що у чоловіка вдома можуть знаходитися наркотичні речовини, правоохоронці провели санкціонований обшук. Чоловік пояснив, що це наркотичні засоби і він їх зберігав для власного вживання.
Як з'ясували правоохоронці злочинець вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Все вилучене направлено на дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Ведеться досудове розслідування.

Нікопольський відділ поліції ГУНП в Дніпропетровській області
  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 12:27Просмотров: 221 Комментариев: 0
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