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Это история о нескольких десятках "нарисованых" в сентябре лишь на бумаге пешеходных переходах
Вниманию Никопольчан, это история о нескольких десятках "нарисованых" в сентябре лишь на бумаге пешеходных переходах , но честно оплаченных из городского бюджета начальником ЖКХ Зинченко В. Под чутким руководством зама мэра Тыхенко С. 247 000.00 грн оплачено, работа не выполнена, по данному факту подано заявление в прокуратуру!
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