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Криминал / В газету от читателей

Это история о нескольких десятках "нарисованых" в сентябре лишь на бумаге пешеходных переходах

Вниманию Никопольчан, это история о нескольких десятках "нарисованых" в сентябре лишь на бумаге пешеходных переходах , но честно оплаченных из городского бюджета начальником ЖКХ Зинченко В. Под чутким руководством зама мэра Тыхенко С. 247 000.00 грн оплачено, работа не выполнена, по данному факту подано заявление в прокуратуру!
  • Категория: Криминал / В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:23Просмотров: 106 Комментариев: 0
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