Обращение к тому кому не безразличен город: Покажите хоть одну позицию, чем мы Никопольчане могли бы гордиться уже сегодня

В данное время очень много споров на тему - Почему так. Почему дорога на центральной улице делается в ноябре и как говорят реально растянется до весны. И даже поясняют что это правильно. (Бред - бредовый. Вы сами себя слышите? ) Хотя работы по договору в 40 000 000 грн. должны быть окончены до первого ноября. И людей НЕ должно интересовать откуда идет финансирование, кто подрядчик и т.п. Работы должны быть сделаны качественно и в срок. ТОЧКА.Подумал, какие примеры бесхозяйственности сейчас еще описать, начиная от клумбы на кольце исполкома, но знаете когда есть одна или несколько проблем - их можно поднимать. Но когда все в городе - проблема, не знаешь с чего начать.Почему город в сто тысяч населения и при миллиардном бюджете выглядит как после бомбежки, а по соседству в три раза меньше - игрушечка?Вариантов ответа может быть несколько:- в городе вообще нет хозяина- очень много воруют, при чем все структуры- руководству города все "пофиг"Думаю в случае с НАШИМ городом тут все три в одном флаконе.По моему мнению все банально просто. Если мы наняли на должность управляющего менеджера НАШЕГО города, человека который не справляется со своими обязанностями, конечно нужно какое то время пытаться помочь. Но если по всему видно что ему все "пофиг" и он просто сдал город в аренду - ГНАТЬ В ТРИ ШЕИ, без разговоров (сбора подписей и т.п.). Это если не только о себе а и о городе думать. Правильно? И обязательно заставить вернуть награбленное.Но это скоро, а сейчас давайте, пока, не будем грести всех под одну гребенку. Просто ну не могут быть прям все негодяями (хотелось бы верить). Довольно остро и болезненно реагирует на критику зам городского головы Сергей Витальевич Тыхенко, к примеру. Создается впечатление что ему не так уж все безразлично, видимо есть понимание что ему еще жить в этом городе. Возможно даже среди людей (определение "людей" прошу не путать с общепринятым в исполкоме).И так, к чему я все это:Может мы простые Никопольчане чего то не видим? А по Вашему так просто не хотим видеть. Сергей Витальевич, коли Вам небезразлична судьба города, но Вы так рьяно защищаете городского голову Никополя как эффективного менеджера, так вот ответьте на вопрос: - Что в Никополе сделано? Хоть одну позицию? Не - будет, в планах и проектах - а от А до Я сделано? То чем мы Никопольчане могли бы гордиться уже сегодня. Чем город стал лучше с приходом к должности Андрея Фисак?Ну, Сергей Витальевич, хоть одну позицию.Если укажите, и Никопольчане с этим согласятся, я в свою очередь обязуюсь в дальнейшем если и критиковать Вашего шефа то впредь только по согласованию с Вами.Прим: "пофиг" - отсутствие у кого-либо по отношению к чему-либо или к кому-либо какого-либо интереса (Викисловарь)