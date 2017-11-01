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В газету от читателей

Андрей Петрович, не пора ли...

Андрей Петрович, не пора ли съездить к ГУБЕРНАТОРУ?

Хронология событий:
- две недели назад отфрезеровали дорожное покрытие на улице Электрометаллургов.
- несколько раз прошел дождь, и асфальтная крошка превратилась в грязное месиво.
- так как движение не закрыли, автомобили прикатали эту грязь плотным слоем к поверхности дороги.


30 октября начали асфальтировать улицу Электрометаллургов. Предварительно попытались снять слой прикатанной грязи с помощью небольшого трактора со скребком и 5-6 рабочих с совковыми лопатами.
ГРЯЗЬ всё равно осталась.
Плюс наличие луж и осенней листвы.
Затем залили эту якобы «очищенную» поверхность слоем битума.
И наконец, начали укладку слоя асфальта и его укатку с помощью катков.
Происходило всё это действо при температуре воздуха +7 градусов.
И называется это КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ.
Стоимость – 40 МИЛЛИОНОВ гривен!

Перед укладкой асфальта, в соответствии с Техническим заданием необходимо было выполнить, среди прочих, следующие работы:
- разобрать 8600 штук бордюрных камней;
- разобрать и переустановить 43 крышки люков и колодцев;
- уложить 330 кубометров подстилочного щебня;
- уложить 8691 штук железобетонных бортовых камней;

В Техническом задании предусмотрены также следующие объемы работ:
- укладка горячей асфальтобетонной смеси, толщина слоя 4-5 см.
- бетонирование фундамента и установка 26 дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки белой эмалью, общая протяженность линий около 10 километров.
- монтаж и покраска металлоконструкций (ограждение, площадки, съезды), всего: 17 тонн 781 кг.

Срок окончания работ – 1 ноября 2017 года, ГАРАНТИЙНЫЙ срок – 5 лет.

Работы выполняет:
ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" Код: 40196224 Адреса: 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, будинок 1. Керівник: Осадчук Геннадій Петрович

Несмотря на то обстоятельство, что деньги на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ улицы Электрометаллургов выделены из областного бюджета, Акт выполненных работ в обязательном порядке должен быть согласован с представителем балансодержателя дороги. Другими словами, наша городская власть имеет САМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ участие в процессе определения качества выполненных работ.

Отговорки типа «мы не заказчики, деньги чужие и городская власть здесь не при делах» - СКАЗКИ для обывателей.
Деньги эти НАРОДНЫЕ, формируются, в том числе, и за счет никопольских налогов.

Поэтому у меня есть ряд вопросов к нашему городскому голове А.П. Фисаку:
1. Кто будет согласовывать Акт выполненных работ от имени балансодержателя дороги (фамилия и должность конкретного чиновника)?
2. Какие предприняты МЕРЫ с целью информирования Губернатора Днепропетровской области о нарушениях при осуществлении капитального ремонта одной из центральных улиц Никополя (невыполнение работ по демонтажу и монтажу бордюров, нарушение технологии укладки асфальтобетонного покрытия, и пр.)?
3. Почему хранит молчание профильный заместитель Никопольского городского головы?

Ждём реакции, Андрей Петрович!

Виталий Журавлёв
  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:19Просмотров: 565 Комментариев: 1
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      Наталья Яровая (Сегодня, 16:29)
      Посетители | Online
      Дорога без конца, откаты без начала и конца - как-то так звучало в песне из кинофильма о великом скрипаче с непропорционально длинными руками. Кстати, его очень долго не могли похоронить, перевозя тело из одной европейской страны в другую.

      Регистрация: 2.10.2017

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      Коментариев: 16

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