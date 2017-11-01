Виталий Журавлёв

Андрей Петрович, не пора ли съездить к ГУБЕРНАТОРУ?Хронология событий:- две недели назад отфрезеровали дорожное покрытие на улице Электрометаллургов.- несколько раз прошел дождь, и асфальтная крошка превратилась в грязное месиво.- так как движение не закрыли, автомобили прикатали эту грязь плотным слоем к поверхности дороги.30 октября начали асфальтировать улицу Электрометаллургов. Предварительно попытались снять слой прикатанной грязи с помощью небольшого трактора со скребком и 5-6 рабочих с совковыми лопатами.ГРЯЗЬ всё равно осталась.Плюс наличие луж и осенней листвы.Затем залили эту якобы «очищенную» поверхность слоем битума.И наконец, начали укладку слоя асфальта и его укатку с помощью катков.Происходило всё это действо при температуре воздуха +7 градусов.И называется это КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ.Стоимость – 40 МИЛЛИОНОВ гривен!Перед укладкой асфальта, в соответствии с Техническим заданием необходимо было выполнить, среди прочих, следующие работы:- разобрать 8600 штук бордюрных камней;- разобрать и переустановить 43 крышки люков и колодцев;- уложить 330 кубометров подстилочного щебня;- уложить 8691 штук железобетонных бортовых камней;В Техническом задании предусмотрены также следующие объемы работ:- укладка горячей асфальтобетонной смеси, толщина слоя 4-5 см.- бетонирование фундамента и установка 26 дорожных знаков;- нанесение дорожной разметки белой эмалью, общая протяженность линий около 10 километров.- монтаж и покраска металлоконструкций (ограждение, площадки, съезды), всего: 17 тонн 781 кг.Срок окончания работ – 1 ноября 2017 года, ГАРАНТИЙНЫЙ срок – 5 лет.Работы выполняет:ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" Код: 40196224 Адреса: 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, будинок 1. Керівник: Осадчук Геннадій ПетровичНесмотря на то обстоятельство, что деньги на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ улицы Электрометаллургов выделены из областного бюджета, Акт выполненных работ в обязательном порядке должен быть согласован с представителем балансодержателя дороги. Другими словами, наша городская власть имеет САМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ участие в процессе определения качества выполненных работ.Отговорки типа «мы не заказчики, деньги чужие и городская власть здесь не при делах» - СКАЗКИ для обывателей.Деньги эти НАРОДНЫЕ, формируются, в том числе, и за счет никопольских налогов.Поэтому у меня есть ряд вопросов к нашему городскому голове А.П. Фисаку:1. Кто будет согласовывать Акт выполненных работ от имени балансодержателя дороги (фамилия и должность конкретного чиновника)?2. Какие предприняты МЕРЫ с целью информирования Губернатора Днепропетровской области о нарушениях при осуществлении капитального ремонта одной из центральных улиц Никополя (невыполнение работ по демонтажу и монтажу бордюров, нарушение технологии укладки асфальтобетонного покрытия, и пр.)?3. Почему хранит молчание профильный заместитель Никопольского городского головы?Ждём реакции, Андрей Петрович!