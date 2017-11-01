В газету от читателей
Андрей Петрович, не пора ли...
Андрей Петрович, не пора ли съездить к ГУБЕРНАТОРУ?
Хронология событий:
- две недели назад отфрезеровали дорожное покрытие на улице Электрометаллургов.
- несколько раз прошел дождь, и асфальтная крошка превратилась в грязное месиво.
- так как движение не закрыли, автомобили прикатали эту грязь плотным слоем к поверхности дороги.
30 октября начали асфальтировать улицу Электрометаллургов. Предварительно попытались снять слой прикатанной грязи с помощью небольшого трактора со скребком и 5-6 рабочих с совковыми лопатами.
ГРЯЗЬ всё равно осталась.
Плюс наличие луж и осенней листвы.
Затем залили эту якобы «очищенную» поверхность слоем битума.
И наконец, начали укладку слоя асфальта и его укатку с помощью катков.
Происходило всё это действо при температуре воздуха +7 градусов.
И называется это КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ.
Стоимость – 40 МИЛЛИОНОВ гривен!
Перед укладкой асфальта, в соответствии с Техническим заданием необходимо было выполнить, среди прочих, следующие работы:
- разобрать 8600 штук бордюрных камней;
- разобрать и переустановить 43 крышки люков и колодцев;
- уложить 330 кубометров подстилочного щебня;
- уложить 8691 штук железобетонных бортовых камней;
В Техническом задании предусмотрены также следующие объемы работ:
- укладка горячей асфальтобетонной смеси, толщина слоя 4-5 см.
- бетонирование фундамента и установка 26 дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки белой эмалью, общая протяженность линий около 10 километров.
- монтаж и покраска металлоконструкций (ограждение, площадки, съезды), всего: 17 тонн 781 кг.
Срок окончания работ – 1 ноября 2017 года, ГАРАНТИЙНЫЙ срок – 5 лет.
Работы выполняет:
ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" Код: 40196224 Адреса: 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, будинок 1. Керівник: Осадчук Геннадій Петрович
Несмотря на то обстоятельство, что деньги на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ улицы Электрометаллургов выделены из областного бюджета, Акт выполненных работ в обязательном порядке должен быть согласован с представителем балансодержателя дороги. Другими словами, наша городская власть имеет САМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ участие в процессе определения качества выполненных работ.
Отговорки типа «мы не заказчики, деньги чужие и городская власть здесь не при делах» - СКАЗКИ для обывателей.
Деньги эти НАРОДНЫЕ, формируются, в том числе, и за счет никопольских налогов.
Поэтому у меня есть ряд вопросов к нашему городскому голове А.П. Фисаку:
1. Кто будет согласовывать Акт выполненных работ от имени балансодержателя дороги (фамилия и должность конкретного чиновника)?
2. Какие предприняты МЕРЫ с целью информирования Губернатора Днепропетровской области о нарушениях при осуществлении капитального ремонта одной из центральных улиц Никополя (невыполнение работ по демонтажу и монтажу бордюров, нарушение технологии укладки асфальтобетонного покрытия, и пр.)?
3. Почему хранит молчание профильный заместитель Никопольского городского головы?
Ждём реакции, Андрей Петрович!
Хронология событий:
- две недели назад отфрезеровали дорожное покрытие на улице Электрометаллургов.
- несколько раз прошел дождь, и асфальтная крошка превратилась в грязное месиво.
- так как движение не закрыли, автомобили прикатали эту грязь плотным слоем к поверхности дороги.
30 октября начали асфальтировать улицу Электрометаллургов. Предварительно попытались снять слой прикатанной грязи с помощью небольшого трактора со скребком и 5-6 рабочих с совковыми лопатами.
ГРЯЗЬ всё равно осталась.
Плюс наличие луж и осенней листвы.
Затем залили эту якобы «очищенную» поверхность слоем битума.
И наконец, начали укладку слоя асфальта и его укатку с помощью катков.
Происходило всё это действо при температуре воздуха +7 градусов.
И называется это КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ.
Стоимость – 40 МИЛЛИОНОВ гривен!
Перед укладкой асфальта, в соответствии с Техническим заданием необходимо было выполнить, среди прочих, следующие работы:
- разобрать 8600 штук бордюрных камней;
- разобрать и переустановить 43 крышки люков и колодцев;
- уложить 330 кубометров подстилочного щебня;
- уложить 8691 штук железобетонных бортовых камней;
В Техническом задании предусмотрены также следующие объемы работ:
- укладка горячей асфальтобетонной смеси, толщина слоя 4-5 см.
- бетонирование фундамента и установка 26 дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки белой эмалью, общая протяженность линий около 10 километров.
- монтаж и покраска металлоконструкций (ограждение, площадки, съезды), всего: 17 тонн 781 кг.
Срок окончания работ – 1 ноября 2017 года, ГАРАНТИЙНЫЙ срок – 5 лет.
Работы выполняет:
ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" Код: 40196224 Адреса: 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, будинок 1. Керівник: Осадчук Геннадій Петрович
Несмотря на то обстоятельство, что деньги на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ улицы Электрометаллургов выделены из областного бюджета, Акт выполненных работ в обязательном порядке должен быть согласован с представителем балансодержателя дороги. Другими словами, наша городская власть имеет САМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ участие в процессе определения качества выполненных работ.
Отговорки типа «мы не заказчики, деньги чужие и городская власть здесь не при делах» - СКАЗКИ для обывателей.
Деньги эти НАРОДНЫЕ, формируются, в том числе, и за счет никопольских налогов.
Поэтому у меня есть ряд вопросов к нашему городскому голове А.П. Фисаку:
1. Кто будет согласовывать Акт выполненных работ от имени балансодержателя дороги (фамилия и должность конкретного чиновника)?
2. Какие предприняты МЕРЫ с целью информирования Губернатора Днепропетровской области о нарушениях при осуществлении капитального ремонта одной из центральных улиц Никополя (невыполнение работ по демонтажу и монтажу бордюров, нарушение технологии укладки асфальтобетонного покрытия, и пр.)?
3. Почему хранит молчание профильный заместитель Никопольского городского головы?
Ждём реакции, Андрей Петрович!
Виталий Журавлёв
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.