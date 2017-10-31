Борис Кривчик: ЧТО ПОРОЖДАЕТ СОН РАЗУМА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Борис Кривчик

То, что мы из ариев (о которых так мечтал Гитлер) превращаемся в дворняжек, мешаясь со всяким барахлом из Космоса, и к бабке ходить не надо, фактов для ученых—выше крыши.Так что приходится жить с этим и постоянно вычавливать из себя нечеловеческое. А отличать пришельцев от землян не так уж сложно, на Земле только ЧЕЛОВЕК может адекватно реагировать на земные события, опираясь на земное здравомыслие. Космическим гостям такое не дано, их действия хаотичны, в них причина и следствие, слова и дела никак не связаны между собой, потому для человека непредсказуемы, но это их и отличает, как бы искусно они ни маскировались под министров и нардепов, их сущность время от времени рвется наружу, и тогда мы наблюдаем спектакли в Верховной Раде. Беда, что они норовят свой вирус и на здоровых людей распространить, хотя рецепт сохранения в себе человеков лежит на поверхности—прежде, чем принять решение, достаточно дедуктивным методом представить, как на твоем месте поступил бы первобытный ЧЕЛОВЕК, не испорченый наносной цивилизацией—и вы не ошибетесь. Точно.Только наперед заглядывать надо, а то вот обезьяны Крыма и Донбасса вытеснили человеков из своей среды, так сейчас ломают головы, днем с огнем ищут—а где ж тут ожидаемое покращення? Ну точно сельский бык, тот сперва ступит в лужу грязи, а потом замирает в ней и размышляет—к чему бы это? Давайте эту фабулу подкрепним примерами (для наглядности).Тут и рыться не надо, ткнул пальцем навмання—и попадешь в проблему. Скажем, поймали хапугу на горячем, по человечьей логике, ткнуть бы его носом в шконку, и пусть хлебает баланду, пока не вернет миллиарды, награбленные «непосильным трудом», пятикантроп в таком решении ни минутки не сомневался бы. Так нет же, у нас сперва ему года два выражают «подозрение», с годик длятся тары-бары вокруг «неприкосновенности», потом грозятся надавать розами по заднице, после чего заботливо переправляют через границу, наградив вслед орденом «Ярослава Мудрого». Говорят, мол, ничего не поделаешь, закон так велит. Вопрос из пальца высосан, ведь человекам и часа хватило бы, чтобы переделать законы под себя и под ситуацию, и это было бы нормальной человеческой реакцией, если бы не стая бандерлогов.Теперь давайте заглянем в темный угол, куда приглашать стесняются. Во всем мире принято, что если страна воюет, то обычно это идет на волне «Все для фронта, все для победы!», и это не пустые слова. Сегодня даже зулусы знают, что в Украине идет освободительная война, а вот мы знаем о ней лишь понаслышке. Еще бы! Ведь наши эфиры сплошь забиты заказными реляциями о победном ходе образовательной и медицинской реформ и о неслыханном росте нашего промышленного потенциала. Погодите, а где же военные сводки о наших успехах на фронтах? Или их вообще нет? Или их заменяют сухие справки типа «Сегодня убито столько-то наших бойцов, на два больше, чем вчера»?Прямо как в сказке—с той стороны дракон сидит, а мы ему ежедневно покорно в жертву подкидываем, кого не жалко. И это на фоне того,как наши бойцы, сохранившие человеческий облик, рвутся смести нечисть со своей земли, а их тормозят все те же биороботы, что трусливо сдали Крым без единого выстрела, а нынче мочат штаны при угрозе Путина превратить всех и вся в атомный пепел. И никакие они не полководцы, а кумовья и мелкие лавочники, умеющие лишь считать оружие поштучно, а применять патриотизм и воинский гений не научены, да и из истории уроки не извлекают. А ведь когда-то Александр Македонский, имея всего 70тыс. джигитов, в пух и прах разгромил царя Дария с его 400 тысячами первокласных красноармейцев и прошел полмира, так что не в количестве дело. Да и в ближней истории есть чему поучиться, наши деды в Великую Отечественную каждый день на фронте от немцев «языков» таскали (вплоть до генералов), а нашим слабо, все жалуются, что русские наших пограничников похищают, для обмена якобы.Да за такие «бабки», что отпускают на армию, если их не воровать, можно такие диверсионные роты обучить, что натягали бы бандитов столько (во главе с Захарченко), что хватило бы выкупить всех наших побратимов, и артсклады взрывались бы не наши, а вражеские, а если прикупить еще с десяток киллеров московских, глядишь, те самого Путина приволокли бы на допрос к Луценко. И снайперов по Украине ведь можно же столько собрать, что бы не дать вражинам носа высунуть из окопа, а наши так целее будут.Надо только правильно целью задаться, но это не для бандерлогов, у тех другая задача, как блохи в кужух вцепились в Минские угоды, которые не имеют ни малейшей юридической силы, т.к. нет там ни одной государственной подписи и ни одного закона. Переговорщики, похоже, не совсем люди, раз не понимают своей бесполезности. Гораздо эффективнее было бы, если бы мы вдруг стали жить в три раза лучше, чем на Донбассе, тогда 2млн. жителей, минуя окопы, естественным путем перетекла бы к нам по принципу «рыба ищет, где глубже, а человек—где рыба», и война угасла бы сама собой.Но и тут космические оборотни стали поперек кратчашего пути к миру, гоняя бедных беженцев по бюрократическим лабиринтам.Ну, это уже из другой оперы, а пока над парламентом реет знамя «Все для отпуска, все для покоя, все для семьи!», видно, еще много дивергентов (в смысле, особей неземного происхождения) в нем обитают. А тысячи спецназовцев и нацгвардейцев, оторваных у АТО на защиту власти от яиц протестующих у стен парламента, только подтверждают, что для бандерлогов ВРады защита Батькивщины—дело десятое.Когда неподходящие для землян дела (диктатура, инквизиция, голокост, коррупция и т.п.), прилетевшие ниоткуда, проявляются на вершине власти, это бросается в глаза всем нижестоящим землянам, и они инстинктивно выходят на Майданы, войны и революции. Придушат, переизберут, успокоятся, а спустя какое-то время, все возвращается на круги своя. А почему? Это так напоминает подземный пожар на торфянике, только очаг погасишь, глядь, уже рядом дымок пробивается. Вот где миллиарды, что кинули на тотальную борьбу с коррупцией? Тю-тю, по пути слопали, не подавились. Так что сажай-не сажай именитых корупцонеров наверху, но пока не перекроешь родничков и болотец, незаметно питающих наживателей снизу, закон о конце коррупции можно смело засунуть в… эту, короче, «мускулюс глютеус», если по научному. За ненадобностью. Именно с этого конца начинали редьку есть наши человечьи предки и ничего, жили без коррупции, пока не налетели НЛО.Нам довелось жить в таком источнике, одном из сотен в стране, с которых надо начинать гнать пакость неземную, а гнать есть чего— у нас детей обворовывают на харчи (а никто не сидит), земли воруют под развалины, собственное производство уничтожают, медицину отдают аптекарям, асфальт продолжают бросать в лужи,качество товаров во как нужных ниже, чем в Нигерии, а цены и тарифы выше, чем в Америке, металисты и наркоманы командуют городом и ментами, грабя могилы, парки и усадьбы, всего перечислять—заморишься. И все это—не само по себе, это часть антиземной политики Всеукраинского ЗАО «Рука руку моет»--т.е. и олигархам чемоданчики везут, и сами без икры с маслом за стол не садятся. А кто пробует хоть какой человеческий свет пробить—установить общественный контроль за властью, предусмотренный законом, или там ввести пост защитника прав человека по городу, так «рукомойники» такой вой поднимают!Мол, какие права?! Живешь—и радуйся, пока право на жизнь твою не отобрали. А контроль за властью, мол, и так есть—СБУ зорко следит, чтобы кто власть не обидел ненароком. Это, мол, все Журавлев мутит,на место Фисака метит, хотя сам такой же. Тупость аргумента обескураживает—даже если Журавлев трижды такой же, как Фисак, так за что его ругать, ведь не он нами правит, а Фисак?!И с отзывом мера конфуз—закон о выборах и отзывах у нас такой, что одни дураки его издают, а другие—исполняют, потому как чела избирают на 4 года, а чтобы его отозвать, надо потратить лет 6. Это только космический бандит мог придумать, что нужен не сам факт выражения мнения человека, а какой трясущейся слепой рукой он написан. Уж если у нас законы для всех одинаковы, покажите указ президента, написанный лично его рукой (как требуют от остальных)—все напечатаны его шульцами и даже вместо подписи стоит факсимиле. И что, хоть один указ отменили? Так что если к законам подходить по человечески, то по половине избирательной комиссии тюрьма давно рыдает.А что избирательная система у нас—позорище, так это и ежу понятно. Ведь природно для землян, что волки выбирают вожаком Акелу, шимпанзе—обезьяну, прайд—льва, и у шакалов ими шакал руководит, т.е. выбирают себе подобных, а у людей? Подавляющее число людей—бедняки, а по закону можно избирать только богатого, потому как миллионная застава, агитация, штабы, подкупы и пр. бедного в процесс не пущают. Ну и где тут подобие?! Или кто-то наивно верит, что курица может от себя грести, или что богатый способен делиться с бедным у него же награбленным? В природе только один не совсем нормальный симбиоз наблюдается—на азиатских равнинах иногда во главе стада баранов ставят козла, теперь, благодаря законам, у наших людей это стало аксиомой, что как ни выбирай, а нашими баранами всегда будут править наши козлы.А ведь в силах человеков уравнять себя в правах—уж ежели (по конституции!) клянешься служить народу (а не сотне партий), так подкрепи свою клятву письменным договором с громадой, что в случае невыполнения своих предвыборных обещаний обязуешься в три дня уйти в отставку, точка. Такое самый захудалый суд примет, и волокиты никакой не ожидается.И все-таки вопрос—как нам отличать людей от нелюдей при принятии важных решений? Вопрос не простой, так может обратиться к высшим силам? Скажем, Бог дал заповеди кому? ЧЕЛОВЕКУ. Логически следует, что кто этим заповедям следует, тот—ЧЕЛОВЕК, крокодилам и компьютерам эти заповеди ни к чему, они лишь инструмент в руках человека. Вот как вы назовете субъекта, убившего ребенка? Человеком?Нет, конечно, к тому же, он нарушил заповедь «Не убий!». Может, прямо ввести в Уголовный Кодекс статью, что нарушающих Заповеди Бога считать не людьми, а космическими биороботами и поступать с ними соответственно? Вот тогда бы за нарушение заповедей «Не убий» и «Не укради» мы многих бы не досчитались как в парламенте и правительстве, так и на местном уровне.