Власть сказала «НАДО», комиссия ответила: «ЕСТЬ». «Разбор полётов» городской избирательной комиссии (ЧАСТЬ № 4)

Виталий Журавлёв

Никопольчане, в трёх наших предыдущих материалах мы начали анализ работы городской избирательной комиссии по время проверки подписных листов по народной инициативе за отставку нашего городского головы А.П.Фисака.Сегодня проанализируем массовое «убийство» около 4000 подписей никопольчан (точное количество сказать не могу по причине сокрытия комиссией Протокола об итогах проверки подписных листов).Итак, избирательная комиссия, ИСКЛЮЧИЛА все подписные листы, которые были собраны несколькими членами инициативной группы по причине того, что они в своем заявлении совершили ТЕХНИЧЕСКУЮ ошибку. А именно: взяли не тот бланк заявления, где было указано не «член инициативной группы», а «официальный представитель инициативной группы».Основным документом, подтверждающим статус гражданина как члена инициативной группы, является ПРОТОКОЛ собрания избирателей. Собрание состоялось 17 августа. К этому протоколу прилагается пакет документов о членах инициативной группы. Среди них – заявление. Если там есть техническая ошибка, это не означает, что гражданин теряет статус члена инициативной группы.Закон не содержит конкретных указаний по этой ситуации, то есть налицо ПРОБЕЛ ПРАВА. Однако, в этом случае действует принцип АНАЛОГИИ ЗАКОНА (когда пробел разрешается путем анализа нормы, регламентирующей ПОХОЖИЕ правоотношения). И здесь законодательство на стороне инициативной группы.Например, в Законе «Про місцеві вибори» ЕСТЬ НОРМА:Стаття 22. Порядок формування складу територіальних виборчих комісій11. У поданні щодо кандидатур до складу територіальної виборчої комісії повинні зазначатися такі відомості:….….12. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.И хотя эта норма касается формирования избирательных комиссий, позиция законодателя в АНАЛОГИЧНОМ вопросе понятна и применима по АНАЛОГИИ ЗАКОНА и к нашему случаю.Тем более, волеизъявление гражданина, пожелавшего стать членом инициативной группы абсолютно понятно – есть протокол собрания, в наличии пакет документов и подписные листы с указанием данных члена ИГ.Избирательная комиссия должна была пригласить человека, подтвердить его желание и исправить документы путем написания повторного заявления. Вот и вся проблема.Аналогичная ситуация и с написанием заявления членом инициативной группы не полностью СОБСТВЕННОРУЧНО, а путем заполнения граф. Если у комиссии возникло сомнение, необходимо было пригласить члена инициативной группы и устранить ТЕХНИЧЕСКУЮ ОШИБКУ.Однако, наша городская избирательная комиссия радостно захлопала в ладошки и опять же молча, без выяснения истинного положения дел исключила из общей массы около 4000 подписей.Ну и совсем смешным предлогом «убийства» подписных листов является то обстоятельство, что в заявлении и на подписном листе стоят разные сведения о работе или о месте проживания. А если у человека 2 места работы? А если у него в Никополе есть 2 квартиры, или он живет в одном адресе, а зарегистрирован в другом? А если после 17 августа (день формирования инициативной группы) человек поменял место работы?Опять же комиссия должна была пригласить члена инициативной группы на свое заседание и выяснить ситуацию. Если даже и была ошибка, она носила ТЕХНИЧЕСКИЙ характер.Все вышеперечисленные аргументы будут изложены в суде, и я с ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ долей вероятности прогнозирую, что суд ВОССТАНОВИТ эти 4000 подписей.Есть одна существенная ошибка в деятельности инициативной группы, которая даже и не будет оспариваться – тот факт, что один членов ИГ на момент сбора подписей не достиг 18-летнего возраста. Здесь городская избирательная комиссия поступила правильно и не зачла эти подписные листы.В следующей нашей публикации мы продолжим знакомство с абсолютно предвзятой позицией Никопольской городской избирательной комиссии.Громада Никополя эту позицию ЗАПОМНИЛА.