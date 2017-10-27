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город Покров / На правах рекламы

Цветочный бутик "Маруся"



  • Живые цветы, букеты, композиции
  • Комнатные растения
  • Изделия из лозы
  • Плюшевые мишки, букеты из конфет
  • Доставка по городу

город Покров
ул. Центральная (Калинина), 10
тел. 067 566 52 39, 066 326 27 69
  • Категория: город Покров / На правах рекламы
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 15:23Просмотров: 259 Комментариев: 0
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