События
Щиро вітаємо нашого земляка - побратима майора Олексія Башева з високою державною нагородою - орденом "За мужність" III ступеня
Дякуємо Богові що наше місто має таких достойних і вірних синів України! Молимось за наших воїнів та дякуємо за мирне небо над головою та рідну землю під ногами.
Многая і Благая Літа!
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