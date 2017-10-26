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События

Щиро вітаємо нашого земляка - побратима майора Олексія Башева з високою державною нагородою - орденом "За мужність" III ступеня



Дякуємо Богові що наше місто має таких достойних і вірних синів України! Молимось за наших воїнів та дякуємо за мирне небо над головою та рідну землю під ногами.
Многая і Благая Літа!
  • Категория: События
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 13:54Просмотров: 261 Комментариев: 0
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