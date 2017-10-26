Щиро вітаємо нашого земляка - побратима майора Олексія Башева з високою державною нагородою - орденом "За мужність" III ступеня

Виктор Артеменко,

Не говорят те кто и животных любить не в состоянии. + половина реально ЗАСЛУЖИВАЕТ



[b] Русскоязычный бандеровец

Во-первых, я не совсем понял кто что реально заслуживает. Люди заслуживают чтобы их убили? Конечно, такие есть, но их точно не половина. Во-вторых, никогда не нужно сравнивать людей, с животными. Это крайне некорректно. Я никогда не откажу в помощи нормальному человеку, но животных(особенно бродячих собак, засравших весь город что уже не пройти) я любить не обязан. Я сталкивался с ситуацией когда слабовменяемые любители бездомных собак начинают сравнивать их с детьми. Мол, ты не полюбишь своего ребенка и не воспитаешь его достойным человеком если не любишь и прогоняешь собак, которые засрали детскую площадку возле твоего дома и совокупляются на глазах детей. Еще такие деятели советуют при нападении бродячей собаки сохранять спокойствие, закрыться портфелем, не махать руками, поговорить с псиной о погоде, а лучше обойти ее и подойти к своему подъезду с другой стороны чтобы не злить "собачку", которая, видишь-ли, охраняет свою территорию. И детей своих учить что по своему двору надо передвигаться короткими перебежками т.к. собаки могут обидится и напасть. Считаю что это маразм и такие люди нуждаются в помощи психиатра. Я этот бред выслушал, потом взял пару кирпичей и дрын. "Собачки" сразу поняли им придется поискать другую другую территорию и другую детскую площадку для брачных игр. т.к. здесь обитают люди, на которых бросаться вредно для здоровья. Теперь во дворе и на детской площадке безопасно. А маразматики пусть бегают в соседний двор где "правит" другая свора собак и кормят их сколько влезет. Вот и все. Остальное - демагогия.



Виктор Артеменко Где то бродит так называемый человек, и вполне вероятно что просто ТРЕНИРУЕТСЯ на собачках, потом на бомжах, потом ... Тут явная болезнь.



Мы не знаем его мотивов. Может псина кого-то покусала. Хотя, метод ликвидации хищника выбран неадекватный и показательный. Может у человека и есть какие-то отклонения. Но это совсем не значит что он завтра пойдет вешать людей. Получается тогда все забойщики скота тоже потенциальные убийцы?