Криминал
Вироком суду засуджено чоловіка за крадіжку телефонних кабелів
Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно юнака за вчинення крадіжки телефонного кабелю, який належать ПАТ «Укртелеком».
Встановлено, що 25-річний чоловік, перебуваючи на випробувальному терміні, знаходячись у м. Нікополь, проник через відкрите вікно до підвального приміщення одного з будинків та, використовуючи заздалегідь підготовлений предмет, шляхом відрізання, таємно викрав телефонний кабель.
Вказаному підприємству спричинена матеріальна шкода у розмірі 1 806 грн. 21 коп. Викрадення кабельної лінії спричинило припинення надання послуг зв'язку абонентам. Крім того, безпосередні роботи щодо відновлення пошкодженої лінії зв'язку потребують фінансових затрат на суму 4 422 грн. 56 коп.
Державне обвинувачення підтримувалося прокурором Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину обвинуваченого в повному обсязі.
Суд, врахувавши позицію прокурора, призначив молодику остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 10 днів. Цивільний позов ПАТ «Укртелеком» на суму 6 228 грн. 77 коп. судом задоволений в повному обсязі.
Встановлено, що 25-річний чоловік, перебуваючи на випробувальному терміні, знаходячись у м. Нікополь, проник через відкрите вікно до підвального приміщення одного з будинків та, використовуючи заздалегідь підготовлений предмет, шляхом відрізання, таємно викрав телефонний кабель.
Вказаному підприємству спричинена матеріальна шкода у розмірі 1 806 грн. 21 коп. Викрадення кабельної лінії спричинило припинення надання послуг зв'язку абонентам. Крім того, безпосередні роботи щодо відновлення пошкодженої лінії зв'язку потребують фінансових затрат на суму 4 422 грн. 56 коп.
Державне обвинувачення підтримувалося прокурором Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину обвинуваченого в повному обсязі.
Суд, врахувавши позицію прокурора, призначив молодику остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 10 днів. Цивільний позов ПАТ «Укртелеком» на суму 6 228 грн. 77 коп. судом задоволений в повному обсязі.
Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури
В. Жур
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