Страну снесло с тормозов от скотства политиков

Четверть века идет необъявленная война против собственного народа, которому специально сшибают фокус в сторону, чтобы мозги уже не смогли отличать добро от злаОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СБРОС ФОКУСАМне продолжает разрывать мозг несоответствие нашей реальности самой себе. Во всем мире люди живут, опираясь ногами на твердую землю, где до сих пор, ясна разграничительная грань между злом и добром. У нас же добро и зло смешалось в кучу дерьма, которое мы месим под своими ногами вот уже четверть века. Иногда кому-то удается выдернуть ногу и прокричать "Это хорошо!" или "Это правильно!", но тут же его голос замолкает и все остальные продолжают молча и обреченно месить, месить, месить...Очередной пример. Президент Порошенко отправился в Авдеевку к своей армии. Главнокомандующему, наконец-то, захотелось повидаться с теми, кто день и ночь находится под постоянными обстрелами. Он произнес речь, главным лозунгом которой стало предложение о том, что бойцы являются главными защитниками суверенитета Украины. Сразу же возникает несколько вопросов.Петр Алексеич, о каком суверенитете идет речь? С Россией до сих пор не расторгнут договор о стратегическом сотрудничестве. У вас, главнокомандующего, в России и в оккупированном Крыму фабрики и заводы, дающие вам прибыль, а стране-агрессору налоги. Импорт и инвестиции России в Украину за прошлый год увеличились почти на 40%. В Украине продолжают работать российские банки, российские предприятия и российские олигархи, которые, к тому же, являются вашими друзьями и партнерами. Как вы можете этим солдатам смотреть в глаза и рассказывать о суверенитете, за который они отдают свои жизни, но на который вы сами плевать хотели? Они ж за ваше барыжничество погибают! Вы прикупили даже ахметовский ДТЭК, который все годы войны спонсировал ДНР, а, поэтому, сами являетесь ко-спонсором убийц за линией разграничения! Сколько можно этих двойных и десятерных стандартов?! Как вам не совестно раздавать награды тем, кто погибает от пули снайпера, чью винтовку оплатили вы?Я уже не хочу снова повторять садистскую историю Майдана, когда олигархи решили привести вас к власти вместо Януковича, который нарезал пирог слишком щедро только себе и своей семье. Война началась в результате этого, заранее спланированного переворота. Мир оказался ценой за ваше президентство. Более десятка тысяч людей отдали жизнь за ваше кровавое президентство. Вы и война неразделимы! Вы пообещали нам закончить войну за две недели. Говорили, что на сэкономленные на втором туре деньги, купите канадские военные вертолеты. Что, потом передумали? Боюсь, что уже с этой недели вам придется начать выполнять свои обещания…Кто из нас еще верит в то, что Петр Алексеич вдруг решил навестить военнослужащих 72-й, 14-й, 92-й, 53-й бригад, потому что задолжал им награды? Почему он вдруг рванул к войскам?Говорят, что Порошенко на повышенных тонах поговорил с Аваковым касательно лагеря протестующих. Тот отказался зачищать палаточный городок, который, на этот раз, расположился в непосредственной близости к АП. И вот, главнокомандующий, сообразив, что надо искать «человека с ружьем», который оказал бы ему поддержку в трудную минуту, в отчаянии рванул почти на передовую. Петр Алексеич решил построить свой Ноев Ковчег еще до дождя, не замечая, что над его головой уже бушует гроза. Не знаю, проглотят ли фронтовики награды, лесть и ложь своего главнокомандующего, но народ глотать это уже не может.Еще про двойные стандарты. «Янтарного» Розенблата еще помните? Рада принимает «медицинскую реформу», лишающую украинского гражданина не только конституционного права на бесплатное медицинское обслуживание, но и на право быть прооперированным и, таким образом, спасенным от смерти, а, в это же самое время, Розенблат пытается улететь на лечение в Германию. Почему в Германию, Борислав Соломонович? Ведь в Украине уже все в шоколаде! Идите и лечитесь в украинских поликлиниках и больницах, у украинских врачей. Вы же за реформу проголосовали, а до голосования, рассказывали на всех каналах о ее преимуществах! Зачем вам в Германию? В Германию вам не надо. И в Феофанию вам тоже не надо. Феофанию надо для таких, как вы, закрыть, а для фронтовиков, нуждающихся в лечение и реабилитации, открыть.И так во всем – куда ни плюнешь, и куда не повернешься… В стране выпадают дети из окон, выкрадывают младенцев из яслей, матери выбрасывают своих новорожденных детей просто в мусорные баки, количество психов зашкаливает, как и количество тех, кто всегда готов совершить преступление. На дорогах, мажоры совершают террористические акты, убивая за раз пятерых людей, а шестерых укладывая на больничные койки. За годы независимости, в автомобильных авариях погибло 160 тысяч людей, а 5 миллионов было ранено.Все это происходит в стране, которую снесло с тормозов от скотства политиков. В стране, где стараниями власти главенствуют не законы, а воровство в законе. Четверть века идет необъявленная война против собственного народа, которому специально сшибают фокус в сторону, чтобы мозги уже не смогли отличать добро от зла.Повторяю, в одно и то же время, президент Порошенко является гордым совладельцем компании Ахметова ДТЭК, спонсировавшей ДНР через Александра Ходаковского, бывшего « секретаря Совбеза ДНР», и главнокомандующим, раздающим медали нашим защитникам, которые умирают от снарядов и пуль, прилетающих из ДНР. В то же время, на страничке президента хор мерзавцев в вышиванках, умываясь от умиления соплями и слезами, причитает «мы вас любим, мы вами гордимся, вы самый лучший, так держать». Понимая, что большая часть этих записей вполне может оказаться фейковой, я все же, допускаю, что некоторые из них сделаны рукой человеческих особей. Тех украинских скотов, кто, любя и гордясь своим президентом Порошенко, любит и гордится смертями на фронте, высокой детской смертностью и нищетой стариков.Это разрыв и мозга, и реальности, и морали, и веры в добро и зло, и, в конечном счете, веры в Бога…