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Политика

Ваше мнение: Какая ставилась задача перед городской избирательной комиссией? (видео, ОПРОС)



Сегодня, к сожалению, не смог присутствовать на пресс конференции городской избирательной комиссии. Но посмотрев видео и с учетом того что протокол так и не получен инициативной группой и не опубликован, возникает вопрос: - А, какая ставилась задача перед городской избирательной комиссией? Жаль что ЧЕСТНО, ни кто из получивших Фисташки, НЕ СКАЖЕТ.



А что думают по этому поводу Никопольчане?

И так, ОПРОС (facebook)

или пишем в комментариях
  • Категория: Политика
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:24Просмотров: 220 Комментариев: 0
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