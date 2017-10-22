Ваше мнение: Какая ставилась задача перед городской избирательной комиссией? (видео, ОПРОС)

Виктор, проверяйте то, что Вы публикуете. Завод не украли, его собственник просто эвакуировал

Называйте как хотите, захват - освобождением, кражу - эвакуацией. Подумайте к чему это приведет, и еще раз прочтите правила сайта, особенно первые строки