Политика
Ваше мнение: Какая ставилась задача перед городской избирательной комиссией? (видео, ОПРОС)
Сегодня, к сожалению, не смог присутствовать на пресс конференции городской избирательной комиссии. Но посмотрев видео и с учетом того что протокол так и не получен инициативной группой и не опубликован, возникает вопрос: - А, какая ставилась задача перед городской избирательной комиссией? Жаль что ЧЕСТНО, ни кто из получивших Фисташки, НЕ СКАЖЕТ.
А что думают по этому поводу Никопольчане?
И так, ОПРОС (facebook)
или пишем в комментариях
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