Политика
Городская избирательная комиссия – на страже тайн никопольского ДВОРА (фото.док., видео)
Никопольчане, сегодня под покровом таинственности городская избирательная комиссия провела свое заседание, на котором вынесла Постановление о прекращении народной инициативы по отзыву Никопольского городского головы А.П.Фисака. Официального представителя инициативной группы на заседание НЕ ПРИГЛАСИЛИ.
В 17-45 представитель инициативной группы Наталья Троян обратилась в избирательную комиссию с требованием предоставить ПРОТОКОЛ заседания комиссии.
Протокол НЕ ДАЛИ.
Три раза Наталья Троян заходила в кабинет комиссии – и всё безрезультатно.
Удалось получить на руки только Постановление комиссии, подписанное председателем.
Пришлось мне зайти в помещение, где я произвел видеозапись части нашей беседы.
Будем обращаться в суд и обжаловать действия городской избирательной комиссии, которая прячет от Громады информацию о своей «работе».
В 17-45 представитель инициативной группы Наталья Троян обратилась в избирательную комиссию с требованием предоставить ПРОТОКОЛ заседания комиссии.
Протокол НЕ ДАЛИ.
Три раза Наталья Троян заходила в кабинет комиссии – и всё безрезультатно.
Удалось получить на руки только Постановление комиссии, подписанное председателем.
Пришлось мне зайти в помещение, где я произвел видеозапись части нашей беседы.
Будем обращаться в суд и обжаловать действия городской избирательной комиссии, которая прячет от Громады информацию о своей «работе».
Виталий Журавлёв
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.