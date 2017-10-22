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Политика

Городская избирательная комиссия – на страже тайн никопольского ДВОРА (фото.док., видео)

Никопольчане, сегодня под покровом таинственности городская избирательная комиссия провела свое заседание, на котором вынесла Постановление о прекращении народной инициативы по отзыву Никопольского городского головы А.П.Фисака. Официального представителя инициативной группы на заседание НЕ ПРИГЛАСИЛИ.

В 17-45 представитель инициативной группы Наталья Троян обратилась в избирательную комиссию с требованием предоставить ПРОТОКОЛ заседания комиссии.

Протокол НЕ ДАЛИ.

Три раза Наталья Троян заходила в кабинет комиссии – и всё безрезультатно.
Удалось получить на руки только Постановление комиссии, подписанное председателем.

Пришлось мне зайти в помещение, где я произвел видеозапись части нашей беседы.
Будем обращаться в суд и обжаловать действия городской избирательной комиссии, которая прячет от Громады информацию о своей «работе».

 

Виталий Журавлёв
  • Категория: Политика
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 20:53Просмотров: 576 Комментариев: 1
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      Русскоязычный бандеровец (Сегодня, 00:33)
      Посетители | Offline
      А я другого результата и не ждал. Тут все было ясно. В лучших РЫГовских традициях. О причинах такого решения комиссии можно только догадываться. Может быть не показывают протокол потому что там сказано так: "Не народа это собачье дело мэра выгонять, мэр - наместник Бога на Земле..." Или "Как выгнать, а кто же тогда воровать будет? Равновесие нарушится." Или что-то в этом роде. Нашего бездарного мэра от должности освободит революция т.к. она, думаю, произойдет раньше очередных выборов. Но в этом случае зацепит не только мэра и его верного помощника, который насиловал город при всех мэрах, а и Горгаз и еще многих местных деятелей, которые решили что барыги у власти навсегда. Не все успеют как зек в Ростов убежать. Да и не всех там ждут. Весело будет.

      Регистрация: 27.10.2014

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      Коментариев: 1 524

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