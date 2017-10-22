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Криминал

КАК с помощью ЗЕБРЫ украсть 86 тысяч гривен. Не выходя из кабинета



Никопольчане, тема своевременного и правильного обустройства пешеходных переходов актуальна для любого города. Вроде бы всё понятно – дело касается жизни и здоровья людей (в том числе и детей). Но ЖАЖДА НАЖИВЫ у наших улыбчивых депутатов и чиновников сильнее.

В предыдущем материале мы изучили ситуацию с нанесением дорожной разметки на перекрестках города (см.: https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1482175771897185/). С помощью никопольчан, которые прислали свои фото об «убежавших» зебрах (многие писали мне в "личку") установлено, что ситуация весьма ПЕЧАЛЬНА.

Вывод: в текущем году пешеходные переходы в Никополе практически не обновлялись. А в тех немногих местах, где в начале лета КТО-ТО (???) пытался обновить зебру, ЗЕБРА обиделась и к осени сбежала по причине некачественного выполнения работ.
Я не нашел в свободном доступе никаких сведений о том, кто именно летом красил пешеходные переходы. УЖКХ опубликовало в системе «ПРОЗОРРО» информацию только об одной закупке услуг по нанесению дорожной разметки – договор от 14 августа 2017 года между УЖКХ и ФЛП «ДОБИЖА А.В.».

Итак, 1642 квадратных метров никопольских ЗЕБР предприниматель Добижа А.В. обязался покрасить за 247 тысяч гривен. При этом ЗАЯВЛЕНО, что будет использовано 2727 кг высококачественной акриловой спецкраски АК-107.
Эти расчеты начальник УЖКХ В.Зинченко утверждает, наверное, НЕ ГЛЯДЯ.

А вот мы с вами давайте заглянем в справочники и посетим специализированные сайты (начальнику УЖКХ, его подчиненным и заму мэра господину Тыхенко, наверное, некогда посчитать народные деньги).

Итак, расход краски АК-107 на 1 квадратный метр составляет в среднем 950 грамм (однослойное покрытие, что и указано в тендерной документации и в договоре).
0,95 умножили на 1642 = 1560 килограмм.
2727 – 1560 = 1167 кг.

Ребята, где больше тонны народной краски??? Если краску закупили, ЧТО ей покрасили.

Далее, Добижа А.В. закупал краску 58 гривен, получается 1167 х 58 = 67686 гривен.
Цена закупки краски завышена гривен на 12 (в интернете много предложений по 44-46 гривен за 1 кг краски АК-107).
1560 кг х 12 гривен = 18 720 гривен.
Итого 67 686 + 18 720 =86406 гривен.

И тут вспомним, что большинство ЗЕБР, заявленных в приложении к договору, вообще в этом году не красили!!!

Далее, в договоре указан гарантийный срок – 6 месяцев, хотя производитель данной марки краски дает гарантию на нанесенное покрытие от 8 месяцев. Другими словами, начальник УЖКХ ЗИНченко и зам городского головы Тыхенко согласны на преждевременную гибель (более чем на 2 месяца) каждой из никопольских ЗЕБР. Нехорошо получается… Природу и никопольчан надо беречь!
Правильный вопрос задавал Владимир Высоцкий: «Где деньги, Зин?..»



Виталий Журавлёв
  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:25Просмотров: 546 Комментариев: 0
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