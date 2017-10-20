город Покров
Неодноразово судимий чоловік знову за гратами
Відділом Нікопольської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 36-річного покровчанина за вчинення ряду злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 357 КК України (крадіжка, грабіж та викрадення офіційного документа).
Встановлено, що раніше судимий чоловік, перебуваючи в одному з кафе в м. Покров відкрито викрав чоловічу сумку з особистим майном потерпілого, яка знаходилася на столі. Крім того, розпиваючи алкогольні напої в розважальному закладі, зловмисник таємно викрав мобільний телефон та кредитну картку ПАТ КБ «ПриватБанк».
Потім, використовуючи здобутий злочинним шляхом мобільний телефон, отримав пін-код до викраденої картки, з якої зняв грошові кошти в сумі більше 5 тис. грн., чим спричинив потерпілому матеріального збитку.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачений перебуваючи в приміщенні підприємства, де побачив відчинену шафу, в якій знаходилися механічний наручний годинник та обручка з білого та жовтого злота. Скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, викрав вказані речі, чим спричинив матеріального збитку потерпілому.
Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури забезпечив підтримання державного обвинувачення в суді та довів вину зловмисника в повному обсязі.
Суд, врахувавши принципову позицію прокурора, призначив чоловікові покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.
Встановлено, що раніше судимий чоловік, перебуваючи в одному з кафе в м. Покров відкрито викрав чоловічу сумку з особистим майном потерпілого, яка знаходилася на столі. Крім того, розпиваючи алкогольні напої в розважальному закладі, зловмисник таємно викрав мобільний телефон та кредитну картку ПАТ КБ «ПриватБанк».
Потім, використовуючи здобутий злочинним шляхом мобільний телефон, отримав пін-код до викраденої картки, з якої зняв грошові кошти в сумі більше 5 тис. грн., чим спричинив потерпілому матеріального збитку.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачений перебуваючи в приміщенні підприємства, де побачив відчинену шафу, в якій знаходилися механічний наручний годинник та обручка з білого та жовтого злота. Скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, викрав вказані речі, чим спричинив матеріального збитку потерпілому.
Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури забезпечив підтримання державного обвинувачення в суді та довів вину зловмисника в повному обсязі.
Суд, врахувавши принципову позицію прокурора, призначив чоловікові покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.
Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури В. Жур
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