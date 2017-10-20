Неодноразово судимий чоловік знову за гратами

Дело не в требованиях и тем более не в их формулировке. Все здравомыслящие люди понимают что такие три смешные и никому не нужные требования нужны только эти новым кулявлобам - Саакашвили, Лещенко, Деревянко, Найему, Самопомощи, которая поддерживает геноцид народа с помощью медреформы. Они собрали народ чтобы попиарится, нарастить себе рейтиннг. Но они не понимают что в стране многое изменилось за три года, мировоззрение людей изменилось. Народ хочет действовать. Никто не будет уже тупо петь колядки три месяца и смотреть как эти дурики бегают к Порошенко и пугая его народом(который они думают что приручили) договариваться о своем политическом будущем. Они называют себя евроопимистами. А это слово уже стало нарицательным после того как Европа и США показали свое истинное зверинное алчное лицо, не просто кинули нас на растерзание России, а еще и упорно требуют чтобы мы сдали территорию ради их спокойствия, чтобы власть сгноила украинский народ теми реформами, которые пишутся на английском языке в Брюсселе и присылаются Раду на голосование, либо же пишутся западными агентами вроде Супрун. По медицинской реформе операции средней сложности будут официально платными и стоить 100 тысяч. То есть люди просто будуть сдыхать т.к. таких денег у простых смертных на лечение нет. А та подачка на екстренную помощь будет контролироваться фондом вальцманского прихвостня Березенко. И фонд будет присылать деньги по запросу в города(о селах и речи нет) через недельку когда пациент, пострадавший, скажем, в ДТП или умрет или заплатит за свое лечение сам если будет чем. А к тем семейным врачам вообще ходить нет смысла. Они настолько тупорылые и ограниченные что даже я разбираюсь в медицине лучше. Возвращаясь к теме Майдана, украинским националистам, патриотам, собравшиеся там не за деньги, а за идею(т.к есть и такие что ходят за деньги) по фигу все эти требование политических клоунов. которые сначала призывают вынести козла с Банковой, а потом защищают слабоумного дурачка Барну, который называет активистов и атошников быдлом и надеется после этого остаться целым. Все они просто собрали народ чтобы порешать свои личные интересы, а в глубине души надеются что если народ их не послушает и не станет мычать три месяца на морозе то им удастся потом занять уютные кресла на Банковой и Грушевского, сесть жопой на денежные потоки, зарабатывать так же не войне(АТО),брать кредиты МВФ, давить нас новыми европейскими тарифами, лобызаться с олигархами и плевать сверху на народ, которые снова за них умрет в уличных боях. Так не будет. Если будет поддержка народа то националисты просто возьмут власть в свои руки и проведут полную зачистку уродов, пришедших на крови и издевающихся на Украиной уже три года, а найемы с деревянками в лучшем случае просто пойдут нах, а в худшем разделят судьбу Вальцмана и Гройсмана зато что не уважали народ и бегали к врагу договариваться за спиной народа как 3 года назад. Ближайшие несколько дней покажут, чем все закончится. Если революция наконец случится то я уверен что она будет не только в столице, а и в других городах, то чего не было в прошлый раз. В Никополе тоже немало дерьма, которое пора судить по законам революции и военного времени. Есть надежда что на этот раз у народа может что-то получится. Главное не просрать шанс как в феврале 2016-го.