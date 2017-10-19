Политика
Андрій Шипко: Те, що сьогодні було прийнято у якості медичної реформи, не є реформою. Це – піар на реформі (вiдео)
Будь яка реформа повинна, в першу чергу, будуватися на економічному підґрунті, яке наразі не створене державою.
Фінансування галузі, відповідно до Проекту бюджету на 2018 рік, залишиться незмінним, що унеможливить виконання усіх красномовних обіцянок Уряду.
За неспроможності держави, ці так звані «реформатори» зможуть витягти гроші лише з кишень громадян!
Окрім того, ці Закони можуть призвести до закриття лікарень, скорочення медичних працівників.
Я категорично проти таких популістських, недолугих рішень!
Підкреслюю, що справжня реформа повинна базуватися на обов’язковому медичному страхуванні, що дозволить захистити кожного пацієнта, кожного українця!!! До речі, відповідний закон № 4981 ще рік тому було зареєстровано у Верховній Раді.
І вкрай незрозуміло, чому саме раділа більшість в парламенті!!!
Фінансування галузі, відповідно до Проекту бюджету на 2018 рік, залишиться незмінним, що унеможливить виконання усіх красномовних обіцянок Уряду.
За неспроможності держави, ці так звані «реформатори» зможуть витягти гроші лише з кишень громадян!
Окрім того, ці Закони можуть призвести до закриття лікарень, скорочення медичних працівників.
Я категорично проти таких популістських, недолугих рішень!
Підкреслюю, що справжня реформа повинна базуватися на обов’язковому медичному страхуванні, що дозволить захистити кожного пацієнта, кожного українця!!! До речі, відповідний закон № 4981 ще рік тому було зареєстровано у Верховній Раді.
І вкрай незрозуміло, чому саме раділа більшість в парламенті!!!
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