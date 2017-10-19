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Политика

Що означає: "Обучение на родном языке?" Чому написано Російською? (фото, вiдео)



Що означає: "Обучение на родном языке?" Чому написано Російською?

  • Категория: Политика
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 13:05Просмотров: 1 420 Комментариев: 1
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      Sergej Kopchik (Вчера, 16:57)
      Посетители | Offline
      Дивлюся на жінку та думку гадаю.. :). Шкода, що жінка спілкується на українській мові, але не розуміє що допомагає в Нікополі створити другий Донбас.. Я з Віктором спілкуюсь і російською..ніхто не забороняє....Но питання в єдиному: Народ - це мова! Більше сімдесяти років принижували нашу мову! Досить! Зараз проходить "місячник здачі зброї" Так щось хочеться навпаки..

      Регистрация: 2.10.2017

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      Коментариев: 1

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