Криминал
У Нікополі поліцейські вилучили зброю, порох та марихуану (фото)
У гаражі нікопольчанина оперативники виявили 146 патронів різного калібру, 800 г пороху, оптичний приціл до гвинтівки, два револьвери, окремі деталі до зброї та подрібнену марихуану.
Як стало відомо правоохоронцям, власник гаража здавав його в оренду малознайомому чоловіку і не знав, що там знаходиться. Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї.
Все виявлене направлено на експертне дослідження. Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3-х до 7 років.
Як стало відомо правоохоронцям, власник гаража здавав його в оренду малознайомому чоловіку і не знав, що там знаходиться. Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї.
Все виявлене направлено на експертне дослідження. Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3-х до 7 років.
Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області
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