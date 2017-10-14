Криминал
Внимание, свидетелям ДТП в районе автовокзала!
Вчера, в 20:53 не доезжая остановки Автовокзал (если ехать с Некрасова) было совершено ДТП, где есть основания полагать, со смертельным исходом. По показаниям очевидцев, водитель погрузил сбитого в свое авто (внедорожник черного цвета) и увез.
В Никопольскую горбольницу с характерными травмами, в указанное время, ни кто не поступал. Свидетели вызвали полицию и были допрошены. По имеющимся сведениям, на данный момент: полиция следов ДТП на месте не обнаружила, на изъятом ими же видео с камер наблюдения якобы тоже ни чего нет, однако данное видео сейчас под грифом тайны следствия.
Не хочется допускать мысль что полиция покрывает преступника, потому прошу всех кто что либо видел или знает, или у кого есть запись видеорегистратора - звонить: 050 7085305, 096 9727785 или писать: viktor@nikopol.dp.ua
Конфиденциальность гарантирую
Виктор Артеменко
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