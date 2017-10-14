Внимание, свидетелям ДТП в районе автовокзала!

Vail,Если директор школы будет что-то просить у вышестоящео начальства его просто уволят и назначат того. кто не задает вопросов, а тупо выполняет. И так будет везде. Поэтому директор чтобы выполнить команду сверху будет нагибать учителей. а те родителей. И так будет на всех уровнях. Ничего законным путем не сделаешь потому что это отлаженный механизм где каждый боится потерять то что имеет. Поэтому все всю это прогнившую антинародную и крайне неэффективную с экономической точки зрения систему нужно ломать под корень и создавать заново. Для этого нужно все сломать в течение нескольких дней чтобы система не успела защитить себя как в 2014-м когда люди просто погибли ни за что. Будет тяжело пару лет. Но будет шанс построить нормальное государство. Заново постороить для будущих поколений чтобы они не жили в таком дерьме как мы сейчас. Просто не нужно выбирать лидерами революции олигархов, придурков и демагогов и все получится.