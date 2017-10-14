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В газету от читателей

Сегодня были на кладбище... ПОЛУЧИЛИ ШОК!!!

Сегодня были на кладбище. Поехали, чтоб помянуть дорогих нам людей, привести в порядок могилы… ПОЛУЧИЛИ ШОК!!! Раскуроченные могилы, выломанные оградки, Наша оградка на могиле моей бабушки срезана и приготовлена к перевозке!!! Я больше чем уверена, что это не ночью делали да и звук, с которым пилился металл, падали памятники, грузился металл – что никакая охрана кладбища не слышит??????

Мне вот интересно, какая служба в нашем городе занимается охраной кладбища, и какая служба в нашем городе должна заниматься контролем баз приема металла?!! Ведь делается это все ради металла, который потом сдают!! И ПРИНИМАЮТ!!!! Кто ответит за этот вандализм???



Фото сделаны только на одном участке!!! Мне даже ходить никуда не нужно было!!! Все могилы, на которых только можно было поживиться – раскурочены!!!!

  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:22Просмотров: 183 Комментариев: 0
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