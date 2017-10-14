Жизнь города
Давайте будем вместе бороться за право жить в чистой окружающей среде
На сессии Днепропетровского областного совета, голова Днепровской общественной экологической организации Татьяна Лампика подняла вопрос о экологической ситуации в Никополе. (участок видео 2ч.04м.30с.)
Татьяна системно принимает участие в знаковых экологических мероприятиях которые проходят в Никополе. В её выступлении есть информация касаемо экологического налога который поступает от энергетических объектов расположенных территориально в Запорожской области, но которые находятся в непосредственной близости от крупнейшего поселения 30 км. зоны наблюдения АЭС- городе НИКОПОЛЕ.
И речь идет не столько о АЭС, сколько об основном загрязнителе воздуха всего региона-ЗАПОРОЖСКАЯ ТЭЦ. Это мощнейшая тепловая электростанция Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловая_электростанция), работающая на угле и мазуте с суммарной мощностью 3650 МВт, которая находиться прямо под боком нашего города. И именно Никополь и Марганец, "вкушают все прелести" результатов её работы- выбросы в воздушную среду.
Именно наш с Вами воздух, воздух которым мы дышим, загрязнен продуктами горения ТЭЦ. Но ВСЕ СУММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА, который оплачивает Запорожская ТЭЦ, а это более 200.000.000 грн. в год уходят в Запорожскую область. 55% от этой суммы остается в Запорожье, 25 % остается в Энергодаре, 20 % уходят в Государственный бюджет, а нам с Вами ОСТАЕТСЯ ШЛЕЙФ СИЗОГО ДЫМА С ПРОДУКТАМИ ГОРЕНИЯ.
Другими словами Днепропетровская область и поселения в зоне воздействия ТЭЦ НЕ ПОЛУЧАЮТ НИКАКОЙ КОМПЕНСАЦИИ в виде экологического налога за негативное влияние этого энергетического объекта. На вопрос ПОЧЕМУ?? есть простой ответ- таково налоговое законодательство.
Налоги оплачиваются по месту регистрации субъекта хозяйственной деятельности- в данном случае Запорожской области. Но ведь в нашей стране как и во всем мире декларируется один важный принцип - ЭКОЛОГИЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ!!! В международном праве есть такое понятие как "Трансграничное воздействие на окружающую среду" (означает любое воздействие, не только глобального характера, в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, вызываемое планируемой деятельностью, физический источник которой расположен полностью или частично в пределах района, подпадающего под юрисдикцию другой Стороны...), которое предусматривает ответственность и компенсацию за причинение негативного-опасного воздействия стороне чьи права нарушены и которая не находится территориально а одном и том же административном подчинении с стороной оказывающей негативное воздействие.
Может немного сложно для начала, но в принципе ВСЕ ПРОСТО-МЫ ХОТИМ ПОДНЯТЬ ВОПРОС О КОМПЕНСАЦИИ РИСКОВ ПРОЖИВАНИЯ РЯДОМ С ЗАПОРОЖСКОЙ ТЕПЛОВОЙ СТАНЦИЕЙ (ТЭС), В ВИДЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЧАСТИ СРЕДСТВ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА В БЮДЖЕТ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ С РАСЩЕПЛЕНИЕМ ЕГО МЕЖДУ ГОРОДАМИ НИКОПОЛЬ, МАРГАНЕЦ, И МЕНЬШИМИ НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ. Как это сделать?
Пути могут быть разными, начиная от изменения в Налоговом и Бюджетном кодексах и заканчивая компенсационными выплатами между двумя областями. Кто это может сделать? Ну конечно же те, кто представляет НАШИ ИНТЕРЕСЫ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ.
Давайте будем вместе бороться за право жить в чистой окружающей среде, что гарантировано Конституцией Украины. И конечно надеяться, что из трех дорог, как в сказке: "на право пойдешь- голову потеряешь, на лево пойдешь-коня потеряешь", наша дорога окажется: "прямо пойдешь-славу найдешь" ! Хороших выходных Вам друзья!
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