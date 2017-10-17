Від Покрови до Покрови: змінюємося на краще

За останній рік місто зробило значний поступ у впровадженні інструментів електронної демократії.За оцінками експертів, Покров швидко та впевнено долає шлях щодо відкритості місцевої влади та ефективного використання процесу децентралізації.Задля більш ефективного та прозорого врядування, залучення мешканців міста до процесу прийняття рішень впроваджено ряд проектів.Однією з ефективних практик впровадження ініціатив містян є бюджет участі, що є своєрідним грантом, отриманим на вирішення конкретних питань. Суть полягає в тому, що запропонувавши свій проект із розвитку міста та отримавши підтримку земляків під час відкритого голосування, кожний мешканець може втілити власну ідею. Цьогоріч містяни вже встигли скористатися такою можливістю, подавши чимало проектних пропозицій. Найбільшу кількість голосів набрав проект «Програма підтримки дитячого спорту в місті Покров».Введено в дію сервіс для обслуговування і контролю освітніх платежів, що поклало край обігу готівкових коштів у закладах освіти. Сервіс «Прозорої благодійності» від EduPay дозволяє закладам прозоро залучати кошти, публічно заявляючи про свої потреби та надаючи звіти про витрати.Через електронний сервіс батьки можуть зробити не лише благодійний внесок, а й сплатити за харчування, за гуртки, ЗНО та інше, достатньо просто через термінал чи електронний банкінг знайти потрібний заклад і призначення платежу.Впроваджено систему публічних електронних закупівель ProZoro. Держзакупівлі товарів та послуг комунальними підприємствами та бюджетних установ здійснюються винятково через електронні публічні торги.Електронні петиціїРозширенню прямої участі мешканців Покрова у вирішенні питань місцевого значення сприяє введення сервісу електронних петицій - особливої форми колективного звернення. Кожен мешканець може на спеціальній платформі для збору підписів зареєструвати звернення. Петиція виноситься на розгляд сесії, якщо протягом 60 днів з моменту публікації набере певну кількість голосів.Ініціатива ЄС «Мери за економічне зростання» спрямована на реалізацію місцевих економічних стратегій, відповідно до принципів ефективного управління фінансами та ресурсами, та можливості участі в конкурсах на отримання грантів.Налагоджена співпраця з Північною екологічною фінансовою корпорацією «NEFKO», консалтингової компанії Garde» в питаннях енергозбереження та ефективного підходу до ресурсів.Одним із кроком у цьому напрямку є реалізація проекту з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення міста шляхом технічного переоснащення.На початку минулої зими за ініціативи підприємців та підтримки міського голови дано старт доброчинній справі. Двічі на тиждень для нужденних та самотніх людей організовуються гарячі обіди. Справа милосердя не стала короткотривалою акцією. По суботам та неділям біля колишньої їдальні №8 збираються люди - ті, хто потребують допомоги і ті, хто від чистого серця готовий її надати. До благодійності на засадах волонтерства долучаються і звичайні покровчани.Увіковічено пам'ять загиблих земляківВідкрито меморіальні дошки нашим землякам – загиблим воїнам АТО. Імена почесних громадян Олександра Ісаєнка, Олександра Мокієнка та Олега Кравченка занесено до героїчного літопису міста і країни. Меморіальні дошки на їх честь урочисто відкривали у школах, де вони навчалися.Імена та фото наших земляків серед півтисячі захисників зі всієї Дніпропетровщини викарбувані на скляних стелах Меморіального комплексу у Дніпрі, який теж відкрито цьогоріч.