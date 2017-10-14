Від Покрови до Покрови

Здавалося б рік у житті міста – не такий вже великий проміжок часу. Та не 2017-й , і не для Покрова.Місто дуже змінилося, про нього заговорили, ми стали пишатися ним і вірити у свої сили. Бо сьогодні народжується новий Покров - сильний, сучасний, надихаючий...Місто, у якому нам хочеться жити, працювати, творити. Аби саме так його почали сприймати покровчани – таку мету перед собою ставить міський голова Олександр Шаповал. Разом із громадою, при підтримці обласної державної адміністрації, вдалося досягнути значних результатів.Життя триває, не звіряючись із календарем. А день міста саме та нагода, аби пригадати здобутки за останній рік. Відчути себе частиною великої родини і гордість за успіхи рідного міста.Самою знаковою подією 2017 року стала реалізація програми децентралізації теплопостачання. Успішно пройшовши іспит минулою зимою, нова модель теплозабезпечення підтвердила свою спроможність та безальтернативність.За рахунок соціальної матеріальної допомоги, в рамках програми, було встановлено газові конвектори соціально-незахищеним верствам населення міста.Потреби соціальної інфраструктури міста забезпечують 25 котелень, із яких 8 на твердому паливі. Наразі будується ще 2 твердопаливні котельні.Одна з центральних вулиць Покрова з насиченим автомобільно-пішохідним рухом отримала друге життя. Після комплексної реконструкції з’явилося нове дорожнє покриття, здійснено маркування дороги, раціональнішою стала її конфігурація. Пішохідні доріжки викладені тротуарною плиткою, здійснено санітарну обрізку дерев.Окрім того, по Чехова замінено аварійний відрізок водогону. Нові поліетиленові труби, замість старих чавунних, покликані вирішити проблему частих поривів, що виникали в зоні обслуговування магістралі.Лізи ЧайкіноїЗа адресою цієї вулиці знаходиться найбільша кількість освітніх закладів, чимало важливих інфраструктурних об’єктів, проходять автобусні маршрути. Цьогоріч вулиця Лізи Чайкіної теж зазнала комплексної реконструкції. Встановлені турнікети, які дорожньо-транспортний рух роблять значно безпечнішим. Дорожнє полотно отримало нове асфальтне покриття , а на ділянці від вулиці Незалежності до Партизанської – розширено. Укладені тротуарною плиткою не лише старі пішохідні доріжки, а з’явилися й нові тротуари. Разом з ними - павільйони на автобусних зупинках, дошки для оголошень, лавочки, урни, освітлення, розплановано клумби, встановлено дорожні знаки. Вулиця набула сучасного вигляду і стала комфортною для мешканців.Завершено реконструкцію ЦентральноїУ 2017 році завершено останній етап реконструкції вулиці. Пішохідна ділянка від Гагаріна до Героїв Чорнобиля набула такої ж привабливості та естетики як і решта Центральної. Асфальтне покриття змінила зручна тротуарна плитка. З’явилися нові лавочки, урни, дошки для оголошень.Відродили центральний паркПісля реконструкції з’явилися нові доріжки, освітлення, система поливу, нові інженерні комунікації. Дитячий ігровий майданчик, спортивні тренажери, роледром, зони спокійного відпочинку та активного дають можливість кожному почуватися тут комфортно. Крім нового образу парк отримав і нову назву – імені Бориса Мозолевському. У червні на честь відомого археолога, почесного громадянина міста, у парку було встановлено пам’ятну дошку.Тепер парк живе своїм цікавим, насиченим життям. Суботні ранки він зустрічає разом із оздоровчою зарядкою «Спортивних бабусь». Соціальний проект, заснований на ентузіазмі містян та за підтримки міського голови, розвивається і приковує увагу всієї Дніпропетровщини.А в зоні тихого дозвілля містянам прийшовся до вподоби проект – кіно під відкритим небом. Літніми вечорами у невимушеній обстановці діти дивилися мультфільми, а після - кіно показували для дорослих.Комплексний благоустрій парку триває.Модернізація міськводоканалуНа одному із найстаріших підприємств міста триває реалізація комплексу заходів з реконструкції каналізаційно - насосної станції та блоку фільтрів та відстійників насосно-фільтрувальної станції. Модернізація технологічного обладнання дозволить значно скоротити енергозатрати та покращити якість питної води.Замінено близько 3 тисяч метрів старих труб на нові пластикові.Вирішено проблему побутово-господарчої каналізаціїПідтоплення підвалів багатоповерхівок у 36-му мікрорайоні по вулиці Л.Чайкіної та Партизанської, від чого десятиліттями страждали мешканці - залишилося у минулому. Не один місяць та значні ресурсні затрати знадобилися, аби реалізувати проект. Як результат – здійснено повну реконструкцію господарчо-побутової каналізації, замінено магістральну мережу та перекладено вводи каналізаційних мереж до будинків.Хорошою новиною є те, що затверджено проектно-кошторисну документацію щодо реконструкції дендропарку та парку Гірників. Роботи почнуться вже в наступному році.Внутрішньоквартальні дорогиЯкісно змінюються не лише центральні артерії міста, а й внутрішньо будинкові території. Нові пішохідні зони, упорядковані паркувальні місця, зручні заїзди, освітлення, лавочки з’явилися у багатьох міських дворах різних частин міста. Десятки адрес по Медичній, Л.Чайкіної, Чіатурській, Центральній,Партизанській, Курчатова, Середи та інших вулиць набули нового обличчя.Значно зручнішим стало сполучення між 36 та 34 мікрорайонами по вулиці Торговій, що веде до Центрального ринку . Доріжка тривалий час була в занедбаному стані і викликала справедливі нарікання містян.Наразі пішохід відремонтовано, замінено асфальтне покриття, з’явилися обмежувачі руху.Нарешті за багато років до стану внутрішньоквартальних доріг та прибудинкових територій привернуто увагу. Це лише початок їх впорядкування. Ще багато дворів, які потребують ремонту, і вони поступово будуть приводитися до ладу.