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Криминал

В Никополе ограбили "Фокстрот"


Сегодня, примерно в 17 ч. пока неизвестными лицами был ограблен магазин "Фокстрот" (р-н Влади). Преступники пытаются скрыться на авто. Их в данное время преследует полиция. Подробности позже

  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 17:53Просмотров: 5 047 Комментариев: 1
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      Виктор Артеменко (Вчера, 21:26)
      Администраторы | Offline
      Криминал: Видео ограбления ювелирного отдела в магазине "Фокстрот"



      Источник: газета ГОРОД Никополь
      http://city-nikopol.com.ua/7583-video-ogrableniya-yuvelirnogo-otdela-v-magazine-fokstrot.html

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 011

      Коментариев: 1 696

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