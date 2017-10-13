Политика
Сотни "живых" которым пофиг Никополь
Сегодня утром увидел в ФБ материал газеты " Громадська сила Никополь" под заголовком "Сотни умерших "проголосовали" за отставку Андрея Фисака"
с вот такой подводкой депутата городского совета, ранее называвшего себя офицером Партии Регионов, Александра Рыбакова:
" Вот такая история...которая только начинается... Интернет издания поддерживающие эту гоп компанию, сделали вид, что ничего не слышали... " И мертвые с подписными листами стоят ...и тишина...".
Судя по заголовку статьи подумал что даже умершим не безразлична судьба города, но нет. Далее из подводки
" Интернет издания поддерживающие эту гоп компанию, сделали вид, что ничего не слышали... "- принял на свой счет.
И что б не думали что сделал вид что ни чего не слышал - отвечу.
Первое что мне не понятно почему компанию по сбору подписей назвали ГОП? Так как написал депутат, значит криминальный сленг мы отметаем, но как тогда расшифровывается? Громадсько - Оппозиционно - ... А что П? Нет наверное не так. Пусть Рыбаков сам и пояснит.
Вернемся к нашему изданию. Каюсь, не был на сессии в понедельник 9 го, включил на сайте прямую трансляцию с "исключительным" звуком, и ни чего не понял. Не буду говорить о том что сессии обычно проходили в последнюю пятницу месяца и т.д. Как уже написал - Каюсь, Виноват, Завтра исправлюсь.
Сразу хочу заметить что к компании по сбору подписей я имел отношение не более как журналист, хотя и высказывал свое субъективное мнение Никопольчанина которому не безразлична судьба города. Я, все мои родственники, друзья и многие знакомые оставили свои подписи ЗА отставку действующего городского головы. Все живы, и готовы заявлять об этом открыто. Причин много. Но вернемся к теме.
Ни для кого не секрет, ни кто этого и не скрывал, что процессу по сбору подписей оказывалось серьезное противодействие, а именно:
- велась анти «агитация» в газетах «ГРОМАДСЬКА СИЛА» и «РЕПОРТЕР» с целью напугать жителей: якобы члены инициативной группы – это мошенники, которые собирают паспортные данные (хотят повесить кредит и т.п.).
- две недели машина Александра Рыбакова стояла возле палаток и Василий Архипов вел видеосъемку всех желающих подписать. Наталкивает на мысль что для того чтобы люди боялись высказываться против Фисака;
- около 10 членов инициативной группы отказались собирать подписи что наталкивает на определенные мысли
- многое др.
На этом фоне вполне очевидными и ожидаемым является и сценарий фабрикации подписей.
Предположим что несколько человек из "лагеря Ф" ходят по палаткам и вносят данные умерших или несуществующих людей с целью дальнейшей дискредитации подписной кампании. Почему нет?
Ведь по закону член инициативной группы НЕ ИМЕЕТ права вмешиваться в процесс внесения записей в подписной лист – избиратель всё делает САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Нет права даже проверить паспорт, а избиратель не обязан его показывать.
Знаю был случай, когда внесли в подписной лист запись «МИХАИЛ СААКАШВИЛИ».
По месту жительства очень часто не впускали в квартиру или в дом – брали подписной лист и заполняли всей семьёй, затем выносили. В этом случае анкетные данные обычно заполнял за всех жителей один из членов семьи. И на это обстоятельство повлиять нельзя.
Я не хочу верить в то что полиция получила деньги за открытие криминального провадження, типа – под уголовное дело изъять подписные листы, положить их в сейф и тем самым заблокировать процесс отставки.
Просто если уголовное провадження открыто по статье «Подделка официальных документов» при чем – подписной лист НЕ ЯВЛЯЕТСЯ официальным документом, опять же наталкивает на мысли.
Не знаю произойдет ли отставка городского головы при помощи собранных подписей или по другому поводу, но точно знаю одно: - Город Никополь такого "хозяйственника-арендодателя" долго не выдержит. И все это понимают, просто одни живут интересами будущего НАШЕГО города, другие сугубо своими. И последних не так уж много. Одни думают о своих детях и внуках которым жить в Никополе, другие тоже о своих, только с Никополем не связывают.
Но как говорится - Время покажет
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