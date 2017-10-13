К Дню города участникам АТО Покрова выплатят по тысяче гривен

Русскоязычный бандеровец,

Так народ и не созреет НИКОГДА. Такой в большинстве своем народ. Все возмущаются только лишь между собой. Каждый от кого то и от чего зависит, боится чего то или кого то нарисованного в своем сознании.

Люди страдают от горгаза и возмущаются, но после подключения к газоснабжению кто идет в суд - единицы, объявили о поверке счетчиков водопотребления и все побежали платить частным компашкам, которые за полгода сорвали сливки, а оказывается с 01.01. обязанность по поверке счетчиков возлагалась на поставщика и это было известно еще до объявления водоканалом необходимости поверки в локальном масштабе и спустили курс доллара с 2-х до 5-ти, с 5- ти до 8-ми - хавают, ну так получите с 8-ми до 27-ми. Обобрали, не залезая в карман. Как на это повлиять? У нас также видны патриоты, националисты в Никополе - им разве можно доверить управление городом? Толковые при деле, изворотливые, хамелеоны, пиарщики, имеющие проблемы с полноценностью - только и стремятся во власть. А в ходе этой гонки происходит отсев и Порошенко у руля (был при всех и дураком назвать нельзя). А революции проходили, как видно ничего хорошего народу они не приносят.