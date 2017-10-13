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город Покров

К Дню города участникам АТО Покрова выплатят по тысяче гривен

14 октября бывший Орджоникидзе, а теперь Покров будет праздновать День города. Символично, что на этот день выпадает еще один знаковый праздник современной истории нашей страны – День защитника Отечества.

Поэтому не удивительно, что на очередной сессии городского совета, которая состоялась 29 сентября, мэр города Александр Шаповал выступил с предложением внести изменения в городской бюджет и выделить участникам антитеррористической операции на Донбассе, в честь этого праздника, по 1 тысяче гривен денежной помощи.

«Сегодня у нас в городе насчитывается 229 участников антитеррористической операции. Это те ребята, которые защищали независимость и границы нашего государства», – подчеркнул Александр Шаповал.

Депутаты поддержали предложения мэра. Необходимые средства будут направлены из резервного фонда городского бюджета.
  • Категория: город Покров
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 11:56Просмотров: 362 Комментариев: 0
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