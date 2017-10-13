город Покров
К Дню города участникам АТО Покрова выплатят по тысяче гривен
14 октября бывший Орджоникидзе, а теперь Покров будет праздновать День города. Символично, что на этот день выпадает еще один знаковый праздник современной истории нашей страны – День защитника Отечества.
Поэтому не удивительно, что на очередной сессии городского совета, которая состоялась 29 сентября, мэр города Александр Шаповал выступил с предложением внести изменения в городской бюджет и выделить участникам антитеррористической операции на Донбассе, в честь этого праздника, по 1 тысяче гривен денежной помощи.
«Сегодня у нас в городе насчитывается 229 участников антитеррористической операции. Это те ребята, которые защищали независимость и границы нашего государства», – подчеркнул Александр Шаповал.
Депутаты поддержали предложения мэра. Необходимые средства будут направлены из резервного фонда городского бюджета.
Поэтому не удивительно, что на очередной сессии городского совета, которая состоялась 29 сентября, мэр города Александр Шаповал выступил с предложением внести изменения в городской бюджет и выделить участникам антитеррористической операции на Донбассе, в честь этого праздника, по 1 тысяче гривен денежной помощи.
«Сегодня у нас в городе насчитывается 229 участников антитеррористической операции. Это те ребята, которые защищали независимость и границы нашего государства», – подчеркнул Александр Шаповал.
Депутаты поддержали предложения мэра. Необходимые средства будут направлены из резервного фонда городского бюджета.
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